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Факти / Україна / Суспільство

Українська армія тепер ще потужніша: Франція передала РСЗВ LRU

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Українська армія тепер ще потужніша: Франція передала РСЗВ LRU

До України прибули анонсовані раніше Францією реактивні системи залпового вогню LRU.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

— Четвертий брат Long Hand Family (зазвичай так називають далекобійні системи, – Ред.), LRU з Франції, прибув до України!

Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона, – написав міністр.

Резніков подякував міністру оборони Франції Себастьян Лекорню, французькому уряду та народу.

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20 листопада Лекорню повідомив, що країна передала українським силам дві батареї ЗРК Crotale та дві РСЗВ LRU.

Також на початку листопада глава Міноборони Франції анонсував передачу Україні шести САУ Caesar.

За словами Лекарню, це техніка, яку президент Франції Еммануель Макрон обіцяв передати Україні у рамках військової допомоги.

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