Українська армія тепер ще потужніша: Франція передала РСЗВ LRU

Листопад, 29 в 13:58

До України прибули анонсовані раніше Францією реактивні системи залпового вогню LRU.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

— Четвертий брат Long Hand Family (зазвичай так називають далекобійні системи, – Ред.), LRU з Франції, прибув до України! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона, – написав міністр.

Резніков подякував міністру оборони Франції Себастьян Лекорню, французькому уряду та народу.

Зараз дивляться

The 4th brother in the Long Hand family, LRU from , has arrived in !#UAarmy now is even more powerful for deterring&destroying the enemy.

That is a visible result of friendship between @ZelenskyyUa and @EmmanuelMacron

Thank you to @SebLecornu, the government & people of ! pic.twitter.com/ENcsiOYJw9 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 29, 2022

20 листопада Лекорню повідомив, що країна передала українським силам дві батареї ЗРК Crotale та дві РСЗВ LRU.

Також на початку листопада глава Міноборони Франції анонсував передачу Україні шести САУ Caesar.

За словами Лекарню, це техніка, яку президент Франції Еммануель Макрон обіцяв передати Україні у рамках військової допомоги.