Вибухи у Дніпрі та обстріли Херсонщини: що відбувається на 279 добу війни (онлайн)
У Херсоні електропостачання відновлено для 24% побутових споживачів, повідомляє ОВА. Світло частково є в центральній частині міста та таких мікрорайонах: Острів, Житлоселище, Таврійський, Шуменський, Північний.
Також з електропостачанням обласна клінічна лікарня, міська лікарня імені Тропіних, міська лікарня імені Карабелеша.
97% російських цілей – цивільні об’єкти. Росія за дев’ять місяців війни завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів.
Російські окупанти не випускають чоловіків з Василівки на Запоріжжі, зазначає мер Мелітополя Іван Федоров.
Киянам подаватимуть світло 2-3 години двічі на добу, повідомляють у ДТЕК.
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