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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Вибухи у Дніпрі та обстріли Херсонщини: що відбувається на 279 добу війни (онлайн)

Вибухи у Дніпрі та обстріли Херсонщини: що відбувається на 279 добу війни (онлайн)

У Херсоні електропостачання відновлено для 24% побутових споживачів, повідомляє ОВА. Світло частково є в центральній частині міста та таких мікрорайонах: Острів, Житлоселище, Таврійський, Шуменський, Північний.

Також з електропостачанням обласна клінічна лікарня, міська лікарня імені Тропіних, міська лікарня імені Карабелеша.

97% російських цілей – цивільні об’єкти. Росія за дев’ять місяців війни завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів.

Російські окупанти не випускають чоловіків з Василівки на Запоріжжі, зазначає мер Мелітополя Іван Федоров.

Киянам подаватимуть світло 2-3 години двічі на добу, повідомляють у ДТЕК.

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00:15 - 29 листопада

У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації розповіли подробиці ракетної атаки на Дніпро.

– Росіяни ударили по Дніпру. Скерували на нічне місто кілька ракет. Поцілили у приватне підприємство. Знищені виробничі приміщення. Спалахнула пожежа. Працюють усі служби. Деталі з’ясовуються, – повідомляє ОВА.

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00:08 - 29 листопада

Після останніх атак Росії по українській енергетичній інфраструктурі у всій країні тривають проблеми з електропостачанням, а енергетики відновлюють світло всім споживачам.

Аби всі могли скористатись електроенергією, наявні потужності доводиться рівномірно розподіляти серед абонентів.

Через перебої зі світлом у Києві та низці регіонів (таких як Полтавська, Івано-Франківська області тощо) спостерігаються аварійні відключення світла.

В інших регіонах, щоб відновити енергопостачання, обленерго Харківської, Тернопільської, Житомирської, Івано-Франківської та Закарпатської областей оприлюднили графіки відключень.

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00:07 - 29 листопада

Російські окупанти не хочуть воювати і скаржаться на погане забезпечення та своє командування.

Про це свідчить чергове перехоплення переговорів загарбників, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Під час цієї телефонної розмови один із окупантів скаржиться тітці, що його підрозділ “гниє в землі”, оскільки “всі мокрі”. А коли запалили багаття, щоб посушитися, то “одразу запрацював міномет” українських військових.

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00:06 - 29 листопада

Російські загарбники ні на що не здатні, окрім розрухи, – це все, що вони залишають після. Агресія окупантів проти України – це їхні спроби помститися за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 28 листопада.

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