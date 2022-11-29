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Російські загарбники ні на що не здатні, окрім розрухи, – це все, що вони залишають після. Агресія окупантів проти України – це їхні спроби помститися за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 28 листопада.