Окупанти робитимуть все, щоб до Нового року залишити українців без світла – Шмигаль

Грудень, 20 в 18:48

До Нового року російські окупанти хочуть залишити українців без світла, тому потрібно готуватися до нових атак РФ по енергосистемі.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак, – заявив він.

Прем’єр-міністр зазначив, що в умовах, коли енергосистема зазнає ударів ледь не щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо.

Зараз дивляться

– Ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути всього по декілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян, – додав Шмигаль.