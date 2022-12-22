Грудень, 22 в 14:28

Десять місяців життя в стані повномасштабної війни серйозно вплинули на споживчу поведінку українців. Понад 60% громадян обирають дешевші бренди, а все більшої популярності набуває продукція українського виробництва.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research.

Соціологи дослідили, що для українців зараз є ключовим фактором під час вибору товарів, та виокремили кілька трендів у зміні споживчої поведінки.

Зараз дивляться

Перший тренд – це раціоналізація попиту. Більшість опитаних повідомили, що планують свої покупки заздалегідь (76%). І лише 15% українців купують товари спонтанно, тобто ухвалюють рішення про вже у точці продажу.

Крім того, високий рівень безробіття (37%) та зниження рівня доходів, яке відчули 78% українців, змушують їх купувати дешевші бренди. Це роблять 64% опитаних.

Водночас майже п’ята частина громадян (18%) ще можуть дозволити собі купувати дорожчі бренди.

– Обставини, в яких опинилися українці, спричинені війною, штовхають їх до ще більшої раціональності у споживання, – наголошують соціологи.

Другий тренд – бренди все ще мають значення. Українці звертають на них увагу під час здійснення покупок. 54% респондентів заявили, що в магазинах звертають особливу увагу на бренд.

Водночас 33% опитаних запевнили, що після початку повномасштабної війни бренд товару вже не має для них значення. Серед тих, хто продовжує купувати знайомі бренди, 55% роблять це, оскільки задоволені раніше придбаним товаром.

Соціологи з’ясували, що 74% українців віддають перевагу покупкам у супермаркетах і магазинах, тобто в точках продажу брендованої продукції. Ще 16% – покупкам на ринках.

Майже половина українців (48%) зазвичай здійснюють покупки в улюблених точках продажу. Водночас 41% не прив’язуються до звичних місць, а обирають ті, куди зручно добиратися.

Третій тренд – зростання попиту на українські бренди, підтримка українських виробників. Так 69% опитаних повідомили, що свідомо обирають продукцію саме українських брендів.

А 56% громадян, які почали купувати нові бренди під час повномасштабної війни, роблять це, щоб підтримати українських виробників.

– Аналізуючи ключові зміни у поведінці українських споживачів, чітко проглядається свідомий намір громадян підтримати країну та економіку, обравши товари локальних брендів. І навіть необхідність заощаджувати не зупиняє їх перед купівлею улюблених товарів у звичних місцях продажу, ще раз доводячи, що бренд зараз важливий як ніколи, – прокоментувала результати дослідження соціологиня, засновниця компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.

Соціологічне дослідження проходило протягом 6-7 грудня 2022 року. Під час опитування був використаний метод самозаповнення анкети в мобільному додатку.

Соціологи опитали 1 тис. респондентів. Онлайн панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 тис. жителів у віці 18-60 років.

Джерело: Gradus Research

Фото: Gradus Research