Декабрь, 22 в 14:28

Десять месяцев жизни в состоянии полномасштабной войны оказали серьезное влияние на потребительское поведение украинцев. Свыше 60% граждан выбирают более дешевые бренды, а все большую популярность приобретает продукция украинского производства.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research.

Социологи исследовали, что для украинцев сейчас является ключевым фактором при выборе товаров, и выделили несколько трендов в изменении потребительского поведения.

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Первый тренд – это рационализация спроса. Большинство опрошенных сообщили, что планируют свои покупки заранее (76%). И только 15% украинцев покупают товары спонтанно, то есть принимают решение уже в точке продажи.

Кроме того, высокий уровень безработицы (37%) и снижение уровня доходов, которое ощутили 78% украинцев, заставляют их покупать более дешевые бренды. Это делают 64% опрошенных.

В то же время, почти пятая часть граждан (18%) еще могут позволить себе покупать более дорогие бренды.

– Спровоцированные войной обстоятельства, в которых оказались украинцы, толкают их к еще большей рациональности в потреблении, — подчеркивают социологи.

Второй тренд – бренды все еще имеют значение. Украинцы обращают на них внимание при совершении покупок. 54% респондентов заявили, что в магазинах обращают особое внимание на бренд.

В то же время, 33% опрошенных заверили, что после начала полномасштабной войны бренд товара уже не имеет для них значения. Среди тех, кто продолжает покупать знакомые бренды, 55% делают это, поскольку удовлетворены ранее приобретенным товаром.

Социологи выяснили, что 74% украинцев предпочитают покупать в супермаркетах и магазинах, то есть в точках продаж брендированной продукции. Еще 16% – покупки на рынках.

Почти половина украинцев (48%) обычно совершают покупки в любимых точках продаж. В то же время 41% не привязываются к привычным местам, а выбирают те, куда удобно добираться.

Третий тренд – рост спроса на украинские бренды, поддержка украинских производителей. Так, 69% опрошенных сообщили, что сознательно выбирают продукцию именно украинских брендов.

А 56% граждан, начавших покупать новые бренды во время полномасштабной войны, делают это, чтобы поддержать украинских производителей.

– Анализируя ключевые изменения в поведении украинских потребителей, четко просматривается сознательное намерение граждан поддержать страну и экономику, выбрав товары локальных брендов. И даже необходимость экономить не останавливает их перед покупкой любимых товаров в привычных местах продаж, еще раз доказывая, что бренд сейчас важен как никогда, – прокомментировала результаты исследования социолог, основательница компании Gradus Research Евгения Близнюк.

Социологическое исследование проходило 6-7 декабря 2022 года. В ходе опроса был использован метод самозаполнения анкеты в мобильном приложении.

Социологи опросили 1 тыс. респондентов. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов в размере более 50 тыс. жителей в возрасте 18-60 лет.

Источник: Gradus Research

Фото: Gradus Research