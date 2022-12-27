Грудень, 27 в 16:55

Вже зовсім незабаром – Новий рік 2023. В українських сім’ях вже зараз тривають приготування до свят. Одні складають списки меню та гостей, а інші – купують гірлянди, які працюють на батарейках.

Багатьох цікавить питання, чи можна буде відсвяткувати бій курантів в гостях або у закладі, а через кілька годин – поїхати додому. Чи буде у Києві комендантська година і скільки вона триватиме – читайте в матеріалі.

Комендантська година на Новий рік

Цьогоріч новорічні святкування припадають на вихідні дні – в ніч із суботи, 31 грудня, на неділю, 1 січня. Із початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в країні ввели комендантську годину, яка буде діяти і на Новий рік. Про це у своїх соцмережах проінформувала Нацполіція.

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Важливо, що із 31 грудня на 1 січня до охорони громадського порядку залучать не тільки працівників поліції, а й бійців Нацгвардії. Правоохоронці реагуватимуть і на використання піротехніки (поки під забороною різноманітні салюти і т.д).

Комендантська година на Новий рік 2023 в Києві

Столична влада поки не планує масштабних гулянь у новорічну ніч.

У Києві діє комендантська година з 23:00 до 5:00.

Саме тому, якщо ви хотіли відсвяткувати Новий рік в гостях, потрібно добратися до них до 23:00 а поїхати додому – після 5 ранку.

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