Січень, 02 в 9:35

2 січня у Києві будуть екстрено вимикати світло.

Екстрені відключення довелося застосувати після нічної атаки на столицю, внаслідок якої були пошкоджені енергетичні обʼєкти.

Щоб ознайомитися з графіками відключень, почніть вводити адресу українською мовою.

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Згідно з розкладом, раніше опублікованим на сайті Yasno, світло мали вимикати в середньому на 8-12 год. Щодня 2-3 відключення по 3-4 год.

Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хв.

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Новий графік відключення світла у Києві для групи 1



Графік відключення світла у Києві для групи 2

Графік відключення світла у Києві для групи 3

Графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.

Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Зменшення споживання електроенергії допомагає знизити навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.

Українців також просять економити електроенергію і вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.