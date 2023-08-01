Як підготуватися до тотального блекауту: лайфхаки з виживання у квартирі без світла і тепла

Що робити, якщо раптом у вашому будинку, місті чи області зникла електроенергія. І як вижити за повного блекауту в звичайній багатоповерхівці, без світла та тепла.

Які корисні гаджети при цьому стануть у нагоді – проаналізував спеціальний кореспондент програми Факти тижня Сергій Костеж.

Як підготуватися до можливого блекауту

Трансформаторні підстанції, які є чи не в кожному дворі, як правило, забезпечують електрикою кілька навколишніх будинків. І якщо бодай одна така вийде з ладу, без світла залишаться сотні споживачів, а то й кілька тисяч.

Що вже казати про більш масштабні об’єкти: через їхню поламку можуть зануритися у суцільну темряву цілі міста і навіть області.

Наприклад, що робити, щоб блекаут не застав вас зненацька, якщо ви житель звичайної багатоповерхівки, де фактично все зав’язано на електриці? І ще пів біди, що ліфт у під’їзді не працюватиме.

У самій квартирі можуть зникнути фактично всі ознаки цивілізації: світло, вода, або ж відключаться насоси, що її подають, і зрештою – тепло.

Довго думати часу не буде, рішення доведеться приймати майже одразу. Оскільки без опалення та електрики будинок за холодних температур на вулиці, особливо якщо він панельний, дуже швидко втрачатиме тепло. І вже за добу-півтори в ньому буде важко знаходитися.

Якщо телефон можна підзарядити від кишенькового павербанку, то чим підживити бодай елементарні електроприлади, аби в квартирі було більш-менш комфортно? Тут треба думати.

Бензогенератор та портативна електростанція

Хороша ідея – бензогенератор. Але він надто шумний. До всього, у повітря випускає чимало вихлопних газів. Сусідам це навряд сподобається. Тому, попри запевнення продавців, він підходить більше для приватних будинків.

Значно зручніша річ для квартири – портативна електростанція, яка має вихід для розетки, і по суті є великим павербанком.

– Вони дуже тихі. Якщо порівнювати їх зі станціями, які працюють на дизелі чи бензині. Вони не мають вихлопів. Ви можете використовувати їх у звичайній квартирі, – пояснив експерт з питань портативних електростанцій Антон Заніздра.

Наприклад, від звичайної станції за 20 тис. грн потужністю 500 Вт холодильник може працювати до 5 годин, газовий котел – до 4 годин, електроковдра – до 7 годин, а мобільні телефони можна заряджати ледь не цілодобово в будь-якій кількості.

Проблема в тому, що якщо електрики не буде кілька днів, то ані павербанк, ані портативна станція не допоможуть. Оскільки їх теж десь потрібно заряджати. Тобто це тимчасова історія.

Як пережити блекаут у квартирі – поради експерта

Якщо без світла та комфорту прожити можна, а продукти, приміром, винести на балкон, де взимку і так холодно, то що робити з теплом в будинку?

Експерт з питань виживання Ігор Молодан радить перш за все визначити в квартирі місце, де на час блекауту житимуть усі. Адже намагатися втримати тепло в кількох кімнатах – це даремна справа.

За словами Молодана, коридор у такому випадку буде найтеплішим місцем, оскільки можна закрити двері, а вікон там немає. Експерт радить знаходитися саме в коридорі, за можливості принести туди диван.

В інших кімнатах потрібно також щось зробити, щоб не дуже мерзнути. Для збереження тепла можна згадати давній, так би мовити “дідівський” метод. Вікна за потреби варто заклеїти (якщо вони не металопластикові), можна накласти тканину просто на скло для збереження тепла. А штори потрібно щільно закривати: це створить додатковий бар’єр між оселею та вулицею, а також дозволить зберегти дефіцитне тепло.

А ще зберегти тепло допоможуть старі “радянські” килими.

За словами Ігоря Молодана, секрет простий: щоб бути у теплі, потрібно створити ефект закритого приміщення. І в цьому випадку навіть проста свічка може зігріти.

– Якщо закриті двері, вікна, то свічка може підняти температуру на 2-3 градуси, до 5 градусів. Навіть коли я обігрівався такою свічкою в снігу, вона піднімала температуру в моїй норі десь до 7-8 градусів, – зазначив експерт.

Що вже казати про гасову лампу, яка фактично є обігрівачем.

Молодан також поділився ноу-хау. Йдеться про окопну свічку, яку може зробити будь-хто, у кого є гофрований картон і парафін. Вона горить близько восьми годин великим полум’ям.

Ідея максимально проста: береться бляшанка з-під консерви, в неї набивається гофрований картон і заливається парафін. В результаті маємо рівне широке полум’я, яке і освітлює, і обігріває. Можна навіть воду нагріти, якщо зверху кружку поставити.

А як ще й спати у теплі? Можна, наприклад, використати електропростирадло. Воно тягне в десятки разів менше електрики, аніж звичайний обігрівач. Проте має і свої недоліки: зігріти всю сім’ю, приміром, не зможе.

– Воно працює тільки на одну або двох осіб. Тобто спати буде комфортно, але ж воно не буде обігрівати всю кімнату, – розповів Молодан.

Якщо ж електропростирадло підживити нічим, набагато практичніше використовувати звичайний туристичний спальник. Його спеціальна конструкція кокона дозволяє повністю огортати тіло, тоді як ковдра огортає його лише частково. І таким чином можна зекономити набагато більше тепла.

Аби тепло було не лише в спальнику – слід подбати і про своє тіло: запастися шерстяними шкарпетками, купити термобілизну.

Готувати їжу за відсутності світла допоможе різноманітне туристичне приладдя. Найпростіша альтернатива, якщо відмовила електроплита, немає газу і немає на чому готувати, – портативна газова плитка зі змінними балончиками. Кожного вистачає на кілька приготувань їжі.

Працює така плитка просто: потрібно вставити в неї газовий балончик, зафіксувати його і запалити. Це, до речі, не таке вже і дороге задоволення: близько 1 тис. грн.

Головне – набратися терпіння. І бути готовим до того, що кілька діб доведеться потерпіти, доки все полагодять. Та пам’ятати – альтернатива завжди є. Навіть за тотального блекауту.

Є й ще один варіант, найпростіший та найбільш надійний: поки у вас не буде електрики, можна переїхати, приміром, до родичів у село. У приватному будинку за блекауту вижити простіше: можна завчасно заготувати дрова і купити бензогенератор.

Хоча і в багатоповерхівці в умовах холоду вижити також можливо.

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