Січень, 16 в 16:20

У Службі безпеки повідомили, що встановили особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару РФ по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

– Кожен воєнний злочин росіян має конкретного виконавця. Служба безпеки встановить і оприлюднить дані всіх поіменно – щоб жоден убивця не уникнув покарання. Нехай кожен із тих, хто натискає “пуск”, хто причетний до таких злочинів, потім щохвилини чекає на відплату. І вона обов’язково буде. Спецслужба уже зібрала величезний масив доказів для міжнародних судів, і з кожним днем війни розширює та доповнює його, – заявив очільник СБУ Василь Малюк.

Він додав, що російські ракетні удари не зламають українців – ми все одно переможемо.

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Повідомляється, що відомство розпочало кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).

За даними слідства, до вчинення злочину причетні кілька десятків російських військових, серед яких:

командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310), полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;

командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку, майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;

начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;

інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження.

У результаті огляду місця трагедії СБУ попередньо підтвердила тип російської ракети – це крилата Х-22.

Зазначається, що після проведення відповідних експертиз зловмисникам повідомлять про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину проти України.

– Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності. Служба безпеки України докладає максимум зусиль, щоб кожен із причетних до терористичної атаки на мирних громадян України отримав заслужене покарання, – сказано в повідомленні.

Фото: Gauranitay Shulika