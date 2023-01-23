Чоловіки призивного віку в Україні мають кілька статусів після проходження військово-лікарської комісії: придатний до військової служби, тимчасово непридатний до служби, обмежено придатний тощо.

Тимчасово непридатний до військової служби – це чоловік, якого не можуть мобілізувати на службу за станом здоровʼя.

Такий статус надається чоловіку після висновку військово-лікарської комісії. Статус тимчасової непридатності діє лише шість місяців, потім чоловік має знову проходити ВЛК.

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Чи може тимчасово непридатний до військової служби виїхати за кордон у 2023 році, дізнавалися Факти ICTV.

Виїзд за кордон тимчасово непридатних чоловіків 2023

У цьому питання Фактам ICTV допомагав розбиратися керуючий партнер юридичної компанії Максим Боярчуков та Партнери Максим Боярчуков.

За його словами, пунктом 26 Правил перетинання кордону передбачено, що військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, мають право на перетин державного кордону у разі запровадження на території України надзвичайного або воєнного стану.

– Це не стосується осіб, визначених в абзацах 2-8 частини 3 статті 23 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, – додає Боярчуков.

Боярчуков також зазначає, що відповідно до абзацу 3 частини 1 статті 23 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

військовозобов’язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;

особи, визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

– Тож оскільки особи, що мають статус Тимчасово непридатний до військової служби, не належать до категорії виключення з пункту 26 Правил перетинання кордону, то такі особи можуть виїхати за кордон, – зазначає Боярчуков.

Експерт наголошує, що при такому статусі обов’язковим є проходження повторної військово-лікарської комісії, тобто термін перебування за кордоном є обмеженим.

Тимчасова непридатність до служби: що означає

Проходження медичної комісії є обов’язковою умовою для усіх військовозобов’язаних. Саме медкомісія вирішує, чи придатна людина до служби в армії.

Відповідно, лише під час військово-лікарської комісії фахівці можуть винести вердикт про тимчасову непридатність чоловіка до військової служби.

Цей статус автоматично звільняє особу під мобілізації та призову, проте зобов’язує чоловіка кожні шість місяців проходити ВЛК.

Якщо під час проходження лікарів комісія вирішить, що чоловік здоровий, йому призначать статус Придатний до служби. Відповідно, особу можуть мобілізувати.

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Фото: Нацгвардія