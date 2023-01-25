Січень, 25 в 13:10

Під час спецоперації на Одещині Служба безпеки України затримала ще одного агента Кремля.

Ним виявився місцевий мешканець, якого ще на початку повномасштабного вторгнення завербувала ФСБ.

Чоловік їздив областю, збирав інформацію про розміщення підрозділів ППО та об’єктів критичної інфраструктури на Одещині. А також робив фото та відео об’єктів.

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Всю інформацію колаборант зберігав на флешці, яку планував передати представникам ФСБ. За допомогою цих даних окупанти мали підготувати та провести серії ракетних ударів по українських об’єктах.

На Одещині затримали колаборанта, який коригував ракетні удари по енергооб’єктах / 2 фотографии

За свою роботу чоловік мав отримувати від ворога до 70 тис. грн на місяць. Колаборантові вже повідомили про підозру. За державну зраду йому загрожує до 15 років ув’язнення. Нині він під вартою.