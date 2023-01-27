Боротьба з дискримінацією у всіх сферах: Кабмін затвердив план з гендерної рівності

27 лютого Кабінет міністрів провів засідання на якому ухвалили низку важливих рішень. Зокрема затвердили план з реалізації Концепції комунікації у сфері гендерної рівності чоловіків і жінок.

Про це повідомив представник Верховної Ради у Кабінеті міністрів Тарас Мельничук

Урядники доручили міністерствам, центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити дотримання плану заходів направлених проти дискримінації за гендерними ознаками.

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Також вони мають щороку до 31 січня звітувати Міністерству культури та інформаційної політики про дотримання та виконання затвердженого плану.

Концепція комунікації у сфері гендерної рівності передбачає:

інформування про ключові концепції гендерної рівності та механізм захисту прав жінок;

підвищення рівня розуміння українського та міжнародного законодавства, програм та політик, що сприяють гендерній рівності;

проведення просвітницьких та навчальних заходів, роз’яснень та рекомендацій для посадових осіб щодо комунікації зі ЗМІ з питань гендерної рівності;

комунікаційної підтримки гендерного інтегрування в реформи;

висвітлення гендерної тематики у ЗМІ та соціальних мережах;

обговорення на публічних тематичних заходах;

висвітлення питань гендерної рівності на офіційних вебсайтах органів державної влади.

Концепція комунікації у сфері гендерної рівності відповідає цілям угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вона розроблена згідно з рекомендаціями Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок.

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Джерело: Тарас Мельничук, Урядовий портал