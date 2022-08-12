Кабмін схвалив держстратегію забезпечення рівних прав жінок та чоловіків до 2030 року

Серпень, 12 в 17:16

Кабмін схвалив державну стратегію забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2030 року. Також затверджено операційний план щодо її реалізації на 2022-2024 роки.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду 12 серпня.

Дана держстратегія визначає пріоритетні напрями консолідованих дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, суб’єктів господарювання для зменшення гендерної нерівності в усіх сферах суспільства.

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Зокрема, документ зосереджує увагу на чотирьох стратегічних цілях:

ефективне та злагоджене функціонування національного механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, що дасть змогу створити підґрунтя для врахування потреб різних груп жінок і чоловіків при прийнятті рішень у всіх сферах та на всіх рівнях;

ефективна протидія усім формам насильства, зокрема, пов’язаного з конфліктом;

забезпечення жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей людського розвитку в сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури та спорту тощо;

забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у різних сферах економічної діяльності, що створить підґрунтя для гальмування процесів зростання рівня бідності населення, пов’язаних із агресією РФ в Україні.

Держстратегія розроблена відповідно до рекомендацій Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок, отриманих Україною за результатами розгляду періодичної доповіді щодо виконання Конвенції ООН.

Джерело: Тарас Мельничук