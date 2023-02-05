Є достатні причини, щоб атомна галузь Росії була під глобальними санкціями – Зеленський

Лютий, 05 в 21:12

Держава-терорист Росія використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії для тиску на інші держави, щоб створити відповідні загрози суверенітету інших країн.

Усе це достатні причини, щоб і атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. І Україна працює над цим з партнерами, заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні 5 лютого.

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За словами глави держави, сьогодні є ще один санкційний крок України проти країни-терориста РФ. Зокрема, введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії.

– І це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі. Сенс наших кроків також у тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів з розширення глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії, – зазначив Зеленський.

Він звернув увагу, що Росія – це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів. Російські ракети неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об’єктами України, нагадав Зеленський.

Вже почалася наша підготовка до подій нового тижня – президент запевняє, що він може стати доволі вагомим. Зокрема, готуються рішення, переговори, які мають посилити воїнів, дати Україні більше міжнародної підтримки та зброї.

Станом на цей час, без електропостачання – сотні тисяч людей в Одеському регіоні. До російського терору таких проблем з електрикою не могло бути в Україні, а зараз для забезпечення нормальної роботи енергосистеми потрібні надзвичайні зусилля, зазначив президент.

– До речі, за підсумками цього тижня ми маємо деякі важливі домовленості з партнерами для енергетики. Зокрема, Євросоюз готовий підтримати Україну постачанням електрики. Нарощуємо співпрацю і в постачанні енергообладнання. Також маємо надзвичайно успішні приклади в енергоощадних ініціативах.

Наприклад, тільки за один цей тиждень люди вже отримали перший мільйон LED-ламп в обмін на енерговитратні лампи розжарювання. Понад 800 тис. заявок за цією програмою вже є в мобільному додатку Дія, тобто це максимально зручно.

– Коли ми повністю реалізуємо програму, а це 30 мільйонів LED-ламп, – це дасть помітну економію споживання.

Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть в лютому спробувати відігратися за їхні торішні поразки. Україна бачить збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі.