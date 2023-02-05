Тривають надто складні переговори щодо ракет і зброї: Подоляк про ймовірну відставку Резнікова

Лютий, 05 в 20:21

Уряд України продовжує вести переговори з партнерами для постачання підвищеної дальності, штурмової авіації, логістичного забезпечення снарядами. У разі ймовірної відставки міністра оборони Олексія Резнікова доведеться знайти іншого кандидата, який зможе вести діалог на такому ж професійному та потужному рівні.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Щодо Резнікова – сьогодні була його заява, що безумовно, якщо президент наполягатиме в рамках політичної відповідальності, то він напише заяву про відставку. Але це ще декілька днів треба витримати нам, щоб таким не спекулювати. Мені здається, що потрібно інакше ставити питання. Резніков був вкрай ефективним щодо комунікації з нашими партнерами – це дуже важлива складова, ви ж розумієте. Ми зараз говоримо про стан війни, в якій перебуває Україна.

Подоляк зазначив, що розуміє обурення людей після скандалу з закупівлею продуктів для українських військових, проте потрібно надалі вести переговори для отримання відповідного озброєння.

Зараз дивляться – Я розумію людей, коли ти отримуєш дані, що щось там і десь в певних обсягах крадуть. І ти хочеш одразу ухвалити всі рішення, можливо, вони й справедливі, і щодо людей, які це робили, і щодо людей, які несуть політичну відповідальність. Але я трохи інакше дивлюся – війна ж не закінчилася. У нас сьогодні надто складні переговори щодо ракет підвищеної дальності, штурмової авіації, логістичного забезпечення снарядами. Ми говоримо про великі речі, але ж не забуваємо, що нам потрібно багато патронів, снарядів, амуніції. Цим постійно займався Резніков. У нього були чудові особисті відносини. Ви розумієте, що переговори – це не лише математичні формули, а ще й довіра. На жаль, ми сьогодні втрачаємо певну частку довіри до нас, давайте відверто про це говорити. На думку Подоляка, прозорі схеми закупівлі товарів для військових необхідні, щоб посадовці не могли привласнювати кошти. Проте з іншого боку, міністр оборони Резніков чудово проводив переговори з партнерами для виділення озброєння Україні. – Нам потрібно знайти баланс. Безумовно, треба прозорі схеми закупівлі для військовослужбовців – це очевидно. Мені взагалі дивно, що певні люди просто заробляли, навіть не заробляли, а просто крали великі обсяги грошей. Але з іншого боку, в нас переговори з партнерами, які продовжуються постійно. Коли ми говоримо про заміну Резнікова – треба розуміти, а чи зможемо ми знайти таку іншу кандидатуру, яка зможе перебрати на себе ці питання, отримати довіру та добрі особисті відносини, щоб вести ці переговори на такому ж професійному та потужному рівні, – зазначив радник керівника Офісу президента. Читайте В Україні хочуть створити антикорупційну раду при Міноборони – Резніков

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter