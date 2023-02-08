Лютий, 08 в 14:47

Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання 178 танків Leopard 1. А танки Leopard 2 прибудуть до України наприкінці березня.

Як повідомляє видання Süddeutsche Zeitung з посиланням на урядові джерела, Берлін схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву старі танки Leopard 1 після їх ремонту на загальну суму понад €100 млн.

Факти ICTV дізнавалися, чим відрізняються танки Leopard 1 від Leopard 2 та Leopard 1А5, а також про технічні характеристики Leopard 1.

Зараз дивляться

Німецькі леопарди: що відомо про танки Leopard 1, 2 та 1А5

Leopard 1 – німецький танк, який почали серійно виготовляти на заводі Krauss-Maffei Wegmann у 1965 році. У 2010 році його було знято з озброєння Бундесверу, але його все ще використовують кілька країн, зокрема Туреччина та Греція.

Leopard 1 – основний бойовий танк другого покоління, який, до появи нової моделі Leopard 2, називали просто бойовий танк Леопард.

Leopard 1 було створено у 50-х роках як спільний проєкт Італії, Франції та ФРН, але в результаті партнерству не судилося статися, тому німці завершували роботи. У 1965 році Бундесвер взяв цей танк на озброєння.

На середину 60-х років Leopard 1 мав найкращу у своєму класі 105-міліметрову британську нарізну гармату з довжиною ствола у 52 калібри.

Leopard 1 вважається ідеальним прикладом вдалого поєднання характеристик бойової машини. Базова версія зазнала багато модернізацій, а сам танк має кілька варіацій:

Leopard A1.

Leopard A2.

Leopard A3.

Leopard A4.

Leopard A1А1.

Leopard A5.

Leopard A6.

Leopard 2 є основним бойовим танком, створеним німецьким підприємством Krauss-Maffei. Він став наступником вже успішного танку Leopard 1.

Виробництво розпочали 1979 року. Саме тоді розробники заклали в машину чотири головні компоненти ефективності Leopard 2:

високий рівень захисту,

маневровість на полі бою,

вогневу потужність,

систему управління вогнем.

Загалом було випущено 3 200 танків Leopard 2. Наразі вони взяті на озброєння збройних сил Німеччини, Норвегії, Нідерландів, Австрії, Туреччини, Польщі, Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Данії, Чилі, Греції, Канади, Фінляндії.

Основний танк Leopard 2 ще часто називають А0. Це допомагає відрізнити його від інших модифікацій, яких дуже багато!

Основним обладнанням цього варіанта є електрогідравлічний стабілізатор WNA-H22, комп’ютер керування вогнем, лазерний далекомір, датчик вітру, перископ загального призначення EMES 15, панорамний перископ PERI R17, баштовий приціл FERO Z18 тощо.

Танк Leopard 2 вкритий багатошаровою бронею. Снаряди великих калібрів та кумулятивні снаряди наштовхуються на верхню лобову деталь танка. Борти та корма бойової машини захищені від важких кулеметів, гармат середнього калібру та гармат старих версій.

Про модель Leopard 1A5:

А у 1985 році Leopard 1А1 було модернізовано до моделі Leopard 1A5. Цю машину створювали для протидії радянським танкам Т-64, Т-72 та Т-80.

Модернізація Leopard 1A5 отримала сучасніші, уніфіковані системи спостереження. Також у танк була встановлена новітня система керування вогнем EMES-18 (уніфікована версія EMES-15 від танка Leopard 2A4) компанії STN Atlas Elektronik GmbH.

Система містить стабілізований приціл навідника з розвинутим нічним та тепловізійним каналом із можливістю вибору контрастності, лазерний далекомір із дальністю вимірювання менш ніж 10 км, допоміжний шарнірний телескопічний приціл TZF-3.

Ба більше, на панелі керування системою можна встановити важливі дані, наприклад, температуру повітря, швидкість бічного вітру та атмосферний тиск. Система дає змогу наносити точне вогневе ураження за будь-яких погодних умов на відстані до 2 км.

На додачу захист танка стало можливо посилювати додатковими листами бронювання. А бойову потужність було підвищено шляхом додавання нових підкаліберних снарядів із підвищеним бронепробиттям. Показники пробиття західних підкаліберних 105-мм снарядів аналогічні 125-мм радянським.

Порівняння танків Leopard 1 та 2

Насправді характеристики цих двох машин дуже схожі. В обох версіях екіпаж складається з чотирьох осіб:

командир;

водій;

навідник;

заряджальник.

Проте у Leopard 2 двигун майже вдвічі потужніший, ніж у попередника, а максимальна швидкість становить 70 км на годину проти 65 км. Водночас запас ходу на 100 км менше – 450 км.

Також модель 2 довша, ширша та вища за Leopard 1. А вага становить 62,5 тонни проти 42,2 тонн.

Щодо броні:

Leopard 1 мають гомогенне бронювання корпусу.

Leopard 2 обладнаний композитною бронею.

Озброєння: основним знаряддям Leopard 1 є британська гармата 105-мм Royal Ordnance L7A3. Дальність ураження становить до 3 тис. м, боєкомплект – 60 снарядів. Як допоміжне озброєння використовуються два 7,62-міліметрові кулемети, запас становить 5,5 тис. патронів.

Водночас Leopard 2 оснащений 120 мм гладкоствольною гарматою Rheinmetall L55 або L55A1. Дальність ураження становить до 5 тис. м, боєкомплект – 42 снаряди. Допоміжним озброєнням, як і у попередника, є два кулемети на 7,62 мм.

Технічні характеристики Leopard-1/Leopard-2/ Leopard-1A5