Бойовий Leopard для України: характеристики та особливості танка

Уряд Німеччини у середу, 25 січня, ухвалив рішення надати українським Збройним силам основні бойові танки Leopard-2.

Факти ICTV розповідають, що відомо про цю техніку та основну характеристику танків.

Відомо, що Leopard 2A4 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км під час руху бездоріжжям.

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Танк здатний розвивати швидкість до 68 км/год. Також слід зазначити, що танк має реверсний хід на рівні 31 км/год, що має велике значення у ситуації, коли необхідно відійти з поля бою. Крім того, для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно лише 10 сек.

Танк Leopard 2A4 – характеристики

Екіпаж: 4 особи

Двигун: дизель 1500 к.с.

Гармата: 120-мм, довжина ствола 44 калібру

Вага бойова: 55 т

Максимальна швидкість: 68 км/год

Швидкість заднього ходу: до 31 км/год

Ходові характеристики

Ходові характеристики 55-тонної машини забезпечуються 1500-сильним 12-циліндровим дизелем, який забезпечує питому потужність на рівні 27,3 к.с./т, що є дуже високим показником. Для розуміння, у Т-72Б3 – 24,6 к.с./т, а у Т-90М Прорив – 23,5 к.с./т.