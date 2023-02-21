Наближається страшна дата: МОН рекомендує закладам освіти 22-24 лютого працювати дистанційно

Лютий, 21 в 14:47

Міністерство освіти та науки України рекомендує закладам освіти протягом 22-24 лютого перевести навчання у дистанційний режим через можливі ракетні удари РФ у річницю повномасштабного вторгнення.

Про це заявив глава Міносвіти Сергій Шкарлет.

​​- Наближається дата, яка принесла страшне горе на українську землю. День, який поділив наше життя на “до” і “після”… З метою убезпечення життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни РФ проти України, звернувся до начальників обласних адміністрацій та КМВА, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес в дистанційному форматі, – пояснив міністр.

Він нагадав, що внаслідок агресії РФ в Україні пошкоджено 3 128 закладів освіти, з яких 441 – вщент зруйновано, окупанти вбили 461 дитину, поранено – 926.

Зараз дивляться

Українські військові та експерти прогнозують, що саме 22, 23 і 24 лютого варто очікувати повітряних атак із застосуванням ракет та БПЛА.

Джерело: Сергій Шкарлет