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Факты / Україна / Общество

Приближается страшная дата: МОН рекомендует учебным заведениям 22-24 февраля работать дистанционно

Валентина Летяк, редактор ленты
школа, учні, дистанційне навчання, дитина, ноутбук
Фото: Depositphotos

Министерство образования и науки Украины рекомендует учебным заведениям в течение 22-24 февраля перевести обучение в дистанционный режим из-за возможных ракетных ударов РФ в годовщину полномасштабного вторжения.

Об этом заявил глава Минобразования Сергей Шкарлет.

— Приближается дата, которая принесла страшное горе на украинскую землю. День, который разделил нашу жизнь на “до” и “после”…С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, как превентивная мера перед годовщиной начала войны РФ против Украины, обратился к начальникам областных администраций и КГГА, руководителям учебных заведений с рекомендацией с 22 по 24 февраля 2023 года организовать образовательный процесс в дистанционном формате, — сказал министр.

Он напомнил, что в результате агрессии РФ в Украине повреждено 3 128 учебных заведений, из которых 441 — полностью разрушено, оккупанты убили 461 ребенка, ранены — 926.

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Источник: Сергій Шкарлет

 

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