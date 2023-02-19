Лютий, 19 в 15:17

У Повітряних силах не виключають атак чи загострення у день річниці повномасштабної війни – 24 лютого.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері 24 каналу.

За його словами, Росія веде підготовку до атак, а також нагнітає ситуацію до річниці вторгнення в Україну. Ймовірно, ворог хоче показати сакральність цієї дати.

Зараз дивляться

Речник Повітряних сил не виключає, що можливі ракетні удари та певне загострення на фронті. Проте він зазначив, що на сході України точаться запеклі бої щодня, а обстріли не припиняються.

– Говорити про якось драматичну ситуацію не доводиться. Так, буде загострення, будуть ракетні удари, ніхто вже й не сумнівається, що щось таке буде. Але ми до цього готові… Є в нас засоби для відбиття тих ударів. На жаль, не так багато засобів ППО є, як про них говорять, – додав він.

Ігнат також повідомив, що Україна очікує систем ППО IRIS-T та SAMP-T, а українські захисники випереджають графіки навчань.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов також попереджав, що російські війська готують ще одну масовану ракетну атаку на 23-24 лютого – до річниці повномасштабного вторгнення.