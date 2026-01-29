В Україні розмір пенсії залежить від страхового стажу та заробітної плати людини.

Згідно з вимогами, щоб вийти на пенсію у 60 років у 2026 році, потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Надалі необхідна тривалість стажу зростатиме на один рік, поки у 2028 році не досягне 35 років. Окрім того, щоб у 2026 році піти на пенсію у 63 роки, українці повинні мати стаж роботи від 23 років, а у 65 років — від 15 років.

Як вирахувати розмір своєї майбутньої пенсії – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як самостійно розрахувати розмір пенсії у 2026 році

На розмір пенсій в Україні впливає:

загальний страховий стаж (включає лише ті місяці, за які роботодавець сплачував податки);

(включає лише ті місяці, за які роботодавець сплачував податки); середня заробітна платня за останні три роки.

Пенсія за віком визначається за такою формулою:

Розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = пенсія.

Розмір середньої зарплати – це показник середньої заробітної плати в Україні за останні три роки, що передували призначенню пенсії, та з якої сплачувались страхові внески.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати – сума співвідношень зарплати в конкретному місяці до середньої зарплати по Україні.

— Для того, щоб вирахувати індивідуальний коефіцієнт зарплати, потрібно взяти зарплату людини за кожен місяць і розділити її на середню зарплату по країні цього місяця.

Далі ми маємо дізнатися середній коефіцієнт за всі місяці, які брали участь в розрахунку, а потім потрібно знайти середнє значення. Це і буде так званий індивідуальний коефіцієнт зарплати. Такі розрахунки Пенсійний фонд проводить автоматично.

Індивідуальний коефіцієнт може бути різним (зазвичай округлюється до п’яти знаків після коми). Чим вищий цей коефіцієнт, тим краще. Якщо в середньому людина у всі роки отримувала таку ж зарплату, як і середня по країні, то коефіцієнт може дорівнювати приблизно одиниці. Якщо вдвічі вищу, коефіцієнт буде близький до двійки.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років вашого стажу необхідно множити на 0,01.

Щоб вирахувати свій коефіцієнт страхового стажу, потрібно загальну кількість років страхового стажу множити на 0,01.

— Зрештою, щоб дізнатися розмір пенсії, необхідно перемножити три показники: середню зарплату по країні за три попередні роки, зазначений індивідуальний коефіцієнт зарплати та коефіцієнт стажу.

Наприклад: українській жінці у червні 2026 року призначається пенсія за віком. Її страховий стаж становить 35 років (420 місяців). Коефіцієнт страхового стажу становить 0,35 ((420 х 1%) / 12).

За даними Пенсійного фонду України, у 2026 році при розрахунку пенсії враховується середня заробітна плата за період з 2023 по 2025 рік.

Експерти зазначають: якщо людина мала середню зарплату 30 000 грн і 30 років стажу, то її пенсія може складати приблизно 10 000 грн.

З розрахунків вище можна зробити висновок, що чим вища зарплата у пенсіонера, тим більшу пенсію він отримуватиме.

