60% українських дітей пережили під час війни розлуку з рідними, обстріли, голод та холод – опитування

Лютий, 27 в 13:35

Дві третини українських дітей (60%) стали свідками або учасниками тих чи інших подій, пов’язаних з війною, за результатами опитування матерів дітей віком від 3 до 17 років, проведеного Соціологічною групою Рейтинг 27 січня – 1 лютого.

Найчастіше дітям доводилося пережити розлуку з рідними та близькими (28%), переїзд в інший регіон країни (25%), обстріли та бомбардування (24%), тривале перебування у холодному приміщенні (17%).

Окрім того, 11% змушені були переїхати за кордон, 8% – жили в окупації, 6% – стали свідками смерті рідних або близьких, 5% – втратили житло і ще стільки ж – знають, що таке голод і відсутність води.

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Соціологічна група Рейтинг 27 січня – 1 лютого 2023 року провела опитування серед матерів українських дітей віком від 3 до 17 років на замовлення проєкту Дій для дітей України (Ukraine Children’s Action Project) в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також тих, де на момент опитування не було мобільного зв’язку.

Методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів загалом опитано 2 тис. респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2.2%.

Станом на лютий 2023 року російські військові вбили в Україні 461 дитину і поранили 927.