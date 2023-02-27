Через війну лише чверть українських дітей можуть ходити до школи чи дитсадка – опитування

Лютий, 27 в 12:51

Повномасштабна війна РФ, розв’язана проти України, суттєво обмежила право наших дітей на повноцінне навчання. Зокрема, лише 26% мають змогу постійно відвідувати навчальні та виховні заклади.

Про це свідчать результати опитування Проблеми українських дітей під час війни, проведеного Соціологічною групою Рейтинг 27 січня – 1 лютого серед матерів дітей віком від 3 до 17 років на замовлення проєкту Дій для дітей України (Ukraine Children’s Action Project).

За його даними, наразі 42% дітей навчаються у школах/садочках онлайн і 29% – за змішаною формою, ще 3% – на домашній формі навчання.

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При цьому дистанційна форма навчання найбільш поширена у прифронтових регіонах, онлайн та змішана – на деокупованих територіях та в центрі.

Щодо Києва, то тут більше половини школярів та дошкільнят займаються як онлайн, так і за змішаною формою, водночас майже 40% відвідують освітні заклади постійно.

У західних областях майже половина дітей (47%) навчаються офлайн, 40% – за змішаною формою, і лише 10% – постійно онлайн.

– Більше половини опитаних матерів дітей, які навчаються в школах/садочках, зазначили, що оголошення повітряної тривоги, відключення електроенергії або відсутність інтернету були причинами пропусків занять їхніми дітьми майже щодня, або ж кілька днів на тиждень, – кажуть аналітики Рейтингу.

Також вони наголошують, що кожна мама скаржилася на значне погіршення успішності та зниження якості навчального процесу.

Соціологічна група Рейтинг 27 січня – 1 лютого 2023 року провела опитування серед матерів українських дітей віком від 3 до 17 років на замовлення проєкту Дій для дітей України (Ukraine Children’s Action Project) в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також тих, де на момент опитування не було мобільного зв’язку.

Методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів загалом опитано 2 тис. респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.