Лютий, 08 в 13:15

Не таємниця, що основна частка витрат у бюджеті кожної людини – харчові продукти. Тому бажання зекономити – цілком нормальне.

Факти ICTV склали рейтинг найдешевших польських магазинів, де можна скупитися за вигідними цінами.

Ми вирішили оцінити стандартний споживчий кошик, до якого входить хліб, м’ясо, олія, масло, молочні продукти, сир, овочі та фрукти, вода, кава та чай, крупи й макарони, яйця та риба. А ще – побутова хімія та туалетний папір.

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Читайте в матеріалі, як шукати акційні товари у польських магазинах.

Польські магазини

Auchan (Ашан)

Це всесвітньо відома мережа французьких гіпермаркетів. На сьогодні у Польщі відкрито 76 магазинів.

Згідно з дослідженнями Агентства з продажу ASM, саме в Ашані найдешевший кошик товарів першої необхідності. За підрахунками, такий набір обійдеться вам у понад 200 злотих (1700 грн).

Lidl (Лідл) – супермаркет, де за подібний кошик доведеться віддати 214 злотих (1819 грн).

Kaufland (Кауфланд)

Аналогічний кошик товарів у німецькій мережі супермаркетів обійшовся у 220 злотих (1870 грн). Ця мережа магазинів – одна з найширших у Польщі. На території країни вже відкрито 400 супермаркетів.

Biedronka (Бедронка) – це найбільша польська мережа магазинів. У рейтингу посідає третє місце.

Ці супермаркети є в кожному населеному пункті. Магазини належать до економкласу, а якщо стежити за акціями, які є постійно, можна добряче зекономити під час закупів.

E.Leclerc – тут кошик з продуктами коштуватиме 236 злотих, а це на 36 злотих дорожче ніж в Ашані. Тут можна купити не лише продукти, а й хімію та навіть деякий одяг.

Акції та знижки на продукти: де шукати і як скористатися

Щодня в усіх польських магазинах проходять акції та розпродажі, які дають змогу суттєво економити. Щоб не витрачати зайвий час на пошук акційних товарів, радимо ознайомитися з пропозиціями перед походом до магазину.

Уся інформація є в рекламних газетках, які безплатно можна взяти на вході в магазин.

Якщо хочете знайти якісні та недорогі харчові продукти, побутову хімію або інші товари щоденного вжитку, переглядайте акційні газети Auchan, Biedronka, Carrefour, E.Leclerc, Intermarche, Kaufland, Lidl, Makro, Netto, Selgros, Stokrotka, Tesco, Żabka та інші.

Доступні ціни на побутову техніку, електроніку та гаджети можна знайти у рекламних буклетах Mediaexpert, MediaMarkt та Neonet.

Вишуканий одяг та взуття за вигідними цінами ви знайдете у каталогах Bonprix, Deichmann, Martes Sport та Pepco.

Акційні пропозиції на косметику, парфуми, побутову пропонують в акційних газетах Douglas, Hebe, Natura та Rossmann.