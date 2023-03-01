Ударний БпЛА UJ-22 Airborne: технічні характеристики та можливості
28 лютого 2023 року у російських ЗМІ почали поширюватись новини про падіння ударного дрона у Підмосков’ї за 10 м від газової компресорної станції Газпрому.
У залишках безпілотника росіяни впізнали нібито ударний БпЛА UJ-22 Airborne, який був вперше продемонстрований компанією УкрДжет на виставці Зброя та безпека у 2021 році. Чи дійсно то був український безпілотник UJ-22 Airborne, наразі невідомо.
Факти ICTV дізнавалися, що відомо про український ударний БпЛА UJ-22 Airborne, які його особливості та характеристики.
Безпілотник UJ-22 Airborne: що відомо
UJ-22 Airborne — український багатоцільовий, безпілотний, ударний авіаційний комплекс. Ця крихітка здатна нести некеровані авіаційні бомби (82-мм міни) для ураження живої сили, бронетехніки та наземних об‘єктів ворога.
Вперше БпЛА був представлений у червні 2021 року на міжнародній виставці озброєнь Зброя та безпека – 2021. Виробляє ці дрони українська компанія УкрДжет.
– UJ-22 Airborne є багатоцільовим безпілотним авіаційним комплексом, що здатен виконувати польоти в будь-яку пору року, вдень та вночі, в простих і складних метеоумовах, в умовах активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби, – зазначають у компанії.
UJ-22 Airborne вважається доволі універсальним та може виконувати:
- пошуково-рятувальні місії;
- розвідувальні завдання в інтересах армії, поліції, а також екстрених та спеціальних служб;
- розвідку, оскільки може нести фотоапарат та оптико-електронну станцію;
- перевезення завдяки вазі корисного навантаження в 20 кг, що зручно для відправки, скажімо, медикаментів на передову або деяких боєприпасів;
- ударні завдання – 20 кг корисного навантаження можна використовувати для підвіски боєприпасів. Це чотири стандартні 82 мм мінометні міни або кілька гранат для РПГ-7.
Також БпЛА має фотоапарат та оптико-електронну станцію. Управління, як повідомляють у компанії, здійснюється в декількох режимах:
- ручному;
- напівавтоматичному;
- автоматичному.
Звʼязок між пунктом управління та дроном здійснюється по зашифрованому каналу. Як наземний пункт управління, може бути автомобіль з підвищеним рівнем прохідності.
За даними компанії-розробника, UJ-22 Airborne має такий склад:
- БпЛА зі змінним корисним навантаженням;
- наземна станція управління;
- автоматична трекінгова антенна система;
- ящики для транспортування та зберігання високого класу захисту;
- комплект ЗІП.
Технічні характеристики
- Радіус дії з переданням даних в режимі реального часу: 100 км.
- Максимальний радіус дії (в автономному режимі): 800 км.
- Максимальна злітна вага: 85 кг.
- Загальна довжина: 3 300 мм.
- Розмах крил: 4 600 мм.
- Двигун: бензиновий двотактний.
- Швидкість БпЛА: крейсерська 120 км/год; максимальна 160 км/год; мінімальна 90 км/год.
- Мінімальна висота польоту: 50 м.
- Максимальна висота польоту: 6 тис. м.
- Максимальна тривалість польоту: 7 год.
- Максимальна тривалість роботи НСУ: 24/7 год.
- Діапазон робочих температур: -40°C до +50°C.
- Вага корисного навантаження: до 20 кг.
- Середній час розгортання у робочий стан: 10 хв.
- Середній час згортання для транспортування: 5 хв.
- Середній час підготовки БпЛА до повторного пуску: 3 хв.
- UJ-22 Airborne може здійснювати зліт та посадку з майданчиків з різним типом покриття.
- Дрон здатний працювати при складних та простих метеоумовах.
Опубліковані характеристики UJ-22 Airborne в цілому дозволяють говорити, що дрону під силу виконати політ не лише до Москви, а й на значно більші дальності.
Фото: Ukrjet