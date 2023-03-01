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Факти / Україна / Суспільство

Ударний БпЛА UJ-22 Airborne: технічні характеристики та можливості

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Ударний БпЛА UJ-22 Airborne: технічні характеристики та можливості

28 лютого 2023 року у російських ЗМІ почали поширюватись новини про падіння ударного дрона у Підмосков’ї за 10 м від газової компресорної станції Газпрому.

У залишках безпілотника росіяни впізнали нібито ударний БпЛА UJ-22 Airborne, який був вперше продемонстрований компанією УкрДжет на виставці Зброя та безпека у 2021 році. Чи дійсно то був український безпілотник UJ-22 Airborne, наразі невідомо.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про український ударний БпЛА UJ-22 Airborne, які його особливості та характеристики.

Зараз дивляться

Безпілотник UJ-22 Airborne: що відомо

UJ-22 Airborne — український багатоцільовий, безпілотний, ударний авіаційний комплекс. Ця крихітка здатна нести некеровані авіаційні бомби (82-мм міни) для ураження живої сили, бронетехніки та наземних об‘єктів ворога.

Вперше БпЛА був представлений у червні 2021 року на міжнародній виставці озброєнь Зброя та безпека – 2021. Виробляє ці дрони українська компанія УкрДжет.

– UJ-22 Airborne є багатоцільовим безпілотним авіаційним комплексом, що здатен виконувати польоти в будь-яку пору року, вдень та вночі, в простих і складних метеоумовах, в умовах активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби, – зазначають у компанії.

UJ-22 Airborne вважається доволі універсальним та може виконувати:

  • пошуково-рятувальні місії;
  • розвідувальні завдання в інтересах армії, поліції, а також екстрених та спеціальних служб;
  • розвідку, оскільки може нести фотоапарат та оптико-електронну станцію;
  • перевезення завдяки вазі корисного навантаження в 20 кг, що зручно для відправки, скажімо, медикаментів на передову або деяких боєприпасів;
  • ударні завдання – 20 кг корисного навантаження можна використовувати для підвіски боєприпасів. Це чотири стандартні 82 мм мінометні міни або кілька гранат для РПГ-7.

UJ-22 Airborne

Також БпЛА має фотоапарат та оптико-електронну станцію. Управління, як повідомляють у компанії, здійснюється в декількох режимах:

  • ручному;
  • напівавтоматичному;
  • автоматичному.

Звʼязок між пунктом управління та дроном здійснюється по зашифрованому каналу. Як наземний пункт управління, може бути автомобіль з підвищеним рівнем прохідності.

За даними компанії-розробника, UJ-22 Airborne має такий склад:

  • БпЛА зі змінним корисним навантаженням;
  • наземна станція управління;
  • автоматична трекінгова антенна система;
  • ящики для транспортування та зберігання високого класу захисту;
  • комплект ЗІП.

Технічні характеристики

UJ-22 Airborne

  • Радіус дії з переданням даних в режимі реального часу: 100 км.
  • Максимальний радіус дії (в автономному режимі): 800 км.
  • Максимальна злітна вага: 85 кг.
  • Загальна довжина: 3 300 мм.
  • Розмах крил: 4 600 мм.
  • Двигун: бензиновий двотактний.
  • Швидкість БпЛА: крейсерська 120 км/год; максимальна 160 км/год; мінімальна 90 км/год.
  • Мінімальна висота польоту: 50 м.
  • Максимальна висота польоту: 6 тис. м.
  • Максимальна тривалість польоту: 7 год.
  • Максимальна тривалість роботи НСУ: 24/7 год.
  • Діапазон робочих температур: -40°C до +50°C.
  • Вага корисного навантаження: до 20 кг.
  • Середній час розгортання у робочий стан: 10 хв.
  • Середній час згортання для транспортування: 5 хв.
  • Середній час підготовки БпЛА до повторного пуску: 3 хв.
  • UJ-22 Airborne може здійснювати зліт та посадку з майданчиків з різним типом покриття.
  • Дрон здатний працювати при складних та простих метеоумовах.

Опубліковані характеристики UJ-22 Airborne в цілому дозволяють говорити, що дрону під силу виконати політ не лише до Москви, а й на значно більші дальності.

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Фото: Ukrjet

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