Лютий, 28 в 14:42

Російські ЗМІ повідомляють, що в Підмосков’ї за 10 метрів від забору газової компресорної станції Газпрому впав ударний дрон.

Офіційного коментаря про те, що сталося, поки немає, але це нібито був ударний БПЛА UJ-22 Airborne. Такі дрони виготовляє українська компанія Укрджет.

За повідомленнями пропагандистських ЗМІ, дрон почав різко втрачати висоту, зачепився за дерева та пошкодив крило, тому й упав.

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Дрон великий за розмірами. Максимальна дальність польоту – 800 км, швидкість – близько 130–140 км/год. Мінімальна висота польоту – 50 метрів. Дрон може підняти до 20 кг додаткової ваги.

Нагадаємо, що сьогодні аеропорт Санкт-Петербурга Пулково закривали через невідомий літальний об’єкт у небі. Для виявлення цього об’єкта у небо підняли Су-35 та МіГ-31. Проте так нічого і не знайшли.

Крім того, вночі 28 лютого на території нафтобази Роснефти в Туапсе пролунали вибухи та спалахнула пожежа.