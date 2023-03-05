Під Мар’їнку та Авдіївку ворог підтягнув бригаду, яку ЗСУ раніше розбили у Харківській області
Фото: Генштаб ЗСУ
На Донеччину окупанти після відновлення підтягнули 200-ту бригаду Тихоокеанського флоту РФ. Раніше українські захисники розбили її вщент у Харківській області.
Про це повідомили в Об’єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.
Під Мар’їнкою та Авдіївкою ворог намагається штурмувати піхотними групами.
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