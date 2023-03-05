Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Під Мар’їнку та Авдіївку ворог підтягнув бригаду, яку ЗСУ раніше розбили у Харківській області

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Під Мар’їнку та Авдіївку ворог підтягнув бригаду, яку ЗСУ раніше розбили у Харківській області
Фото: Генштаб ЗСУ

На Донеччину окупанти після відновлення підтягнули 200-ту бригаду Тихоокеанського флоту РФ. Раніше українські захисники розбили її вщент у Харківській області.

Про це повідомили в Об’єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Під Мар’їнкою та Авдіївкою ворог намагається штурмувати піхотними групами.

Зараз дивляться

Українські воїни дають росіянам гідну відсіч, завдаючи відчутних втрат у техніці та особовому складі.

Під Авдіївкою ЗСУ знищили три танки та п’ять бойових машин піхоти, шість окупантів взято в полон.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 375-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Читайте
Загинуло подружжя: на Харківщині російський снаряд розірвав навпіл авто

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка