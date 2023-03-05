Під Мар’їнку та Авдіївку ворог підтягнув бригаду, яку ЗСУ раніше розбили у Харківській області

Березень, 05 в 18:43

На Донеччину окупанти після відновлення підтягнули 200-ту бригаду Тихоокеанського флоту РФ. Раніше українські захисники розбили її вщент у Харківській області.

Про це повідомили в Об’єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Під Мар’їнкою та Авдіївкою ворог намагається штурмувати піхотними групами.

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Українські воїни дають росіянам гідну відсіч, завдаючи відчутних втрат у техніці та особовому складі.

Під Авдіївкою ЗСУ знищили три танки та п’ять бойових машин піхоти, шість окупантів взято в полон.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 375-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.