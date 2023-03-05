Ракетний удар по п’ятиповерхівці у Запоріжжі: 13 загиблих, завтра у місті День жалоби

Березень, 05 в 21:40

У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи у будинку, куди 2 березня 2023 року влучила російська ракета.

Внаслідок ворожої атаки загинуло 13 мирних жителів, зокрема й маленька дитина. Ще п’ятеро людей зараз вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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– Це велике горе для усього Запоріжжя. Тому завтрашній день оголошується у нашому місті Днем жалоби. Давайте разом вшануємо світлу пам’ять кожного, чиє життя назавжди обірвалося тієї трагічної березневої ночі, – написав він.

Також Куртєв повідомив, що завтра, 6 березня, на 11:00 у міськраді призначено зустріч з мешканцями постраждалого будинку Незалежної України, 67.

Нагадаємо, що росіяни завдали удару ракету C-300 по п’ятиповерхівці в Запоріжжі 2 березня близько 01:30.

Фото: Анатолій Куртєв