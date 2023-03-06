Березень, 06 в 16:59

За місто Бахмут (Донецька область) тривають надзвичайно запеклі бої. Українські військові намагаються не дати ворогу оточити населений пункт.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський. У неділю, 5 березня, він знову відвідав військові підрозділи, які боронять Бахмут.

За словами Сирського, бої за місто досягли “найвищого рівня напруження”. РФ перекинула туди нових найманців ПВК Вагнера.

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– Ворог кинув у бій додаткові сили Вагнера. Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста, – наголосив генерал.

Сирський нагадав, що опір Збройних сил України на плацдармі в районі Бахмута триває кілька місяців. Протягом цього часу ворог здійснював безуспішні спроби захопити місто.

Водночас ЗСУ завдали військам РФ значних втрат, зменшивши їх наступальний потенціал.

– Спроби ворога захопити місто розбивались об стійкість наших воїнів. Наші оборонці завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи Вагнера та зменшили наступальний потенціал противника, – зазначив Сирський.

Тим часом Сухопутні війська ЗСУ оприлюднили відео боїв за Бахмут.

На записі воїни 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр виїжджають упритул до ворога, щоб розстріляти його укриття, українська артилерія б’є по скупченню окупантів, а піхота під час контактних боїв бореться за кожен метр міста.

– Українські військові не пішли з Бахмута. Місто тримається, – йдеться в підписі до відео.

Як відомо, 6 березня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники зустрічі детально розглянули ситуацію в Бахмуті. І головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а також Олександр Сирський підтримали продовження оборонної операції в місті та подальше посилення українських позицій.

Джерело: Military Media Center

Фото: Сухопутні війська ЗС України