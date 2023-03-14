Березень, 14 в 10:28

У 2023 році в Україні замість традиційного ЗНО знову проходитиме національний мультипредметний тест. Реєстрація на НМТ-2023 розпочнеться у квітні на сайті УЦОЯО.

Цьогоріч НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Обовʼязковим є проходження української мови і математики. На вибір учні можуть обрати історію України, іноземну мову (англійська, німецька, французька або іспанська), біологію, фізику або хімію.

Фахівці УЦОЯО обіцяють розмістити всі демонстраційні варіанти мультитестів не пізніше травня. Наразі учні вже можуть пройти пробне НМТ-2023 з української мови та математики.

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Пробне НМТ-2023: що відомо

Український центр оцінювання якості освіти вже розробив два пробних варіанти НМТ-2023.

Демонстраційний тест НМТ-2023 з української мови доступний ще з лютого. Його можна пройти за цим посиланням.

Своєю чергою, пробний варіант з математики опублікували зовсім нещодавно.

Абітурієнти матимуть 60 хв на проходження 30 завдань.

В УЦОЯО зауважили, що вигляд пробного тесту відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання він аналогічний до вступного варіанту.

Перед початком виконання абітурієнтам поставили чотири запитання про них, на які потрібно надати правдиву відповідь. Це допоможе зібрати статистичну інформацію.

Під час проходження НМТ учасники можуть самостійно вибрати послідовність виконання завдань та змінювати варіанти відповідей, а на математиці зможуть використовувати довідкові матеріали. Одразу після завершення тестування вступники отримають результати.

Через велику кількість учасників, що використовують тестувальник одночасно, можливі затримки у його роботі.

Якщо ви не змогли відкрити тестувальник, спробуйте скористатися іншим браузером, а також перевірте налаштування систем безпеки на вашому комп’ютері/планшеті/телефоні.

Також учасники можуть завантажити файл із демонстраційним варіантом НМТ з української мови та математики на свій пристрій і згодом звірити відповіді з правильними.