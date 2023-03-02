Українська ЛГБТ+ активістка Олена Шевченко стала Жінкою року за версією журналу Time

Березень, 02 в 17:33

Українська ЛГБТ-активістка та захисниця прав жінок Олена Шевченко потрапила до списку Жінок року за версією журналу Time.

У 2017 році Олена стала співзасновницею київської організації Insight для підтримки жінок і ЛГБТ-спільнот.

Як пише видання, за останні п’ять років вона зазнавала нападів 7 разів.

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Олена Шевченко та її колеги зосередили свої зусилля на зборі коштів, купуючи все – від аптечок до гормональних препаратів для трансгендерних людей. За її оцінками, у 2022 році вони зібрали понад $400 тис. від різних донорів та кампаній.

Олена Шевченко розповіла, що її мета – показати, що спільноти ЛГБТ+ дуже активні “на різних лініях фронту, не лише на військовому, але й в інших сферах”.

– Потрібно нагадувати людям, що жінки – це не ті люди, які повинні лише народжувати нових солдатів і піклуватися про наших героїв, – зазначила вона.

“You need to remind people that women are not people who just need to give birth to new soldiers and take care of our heroes.” How Olena Shevchenko (@InsightOlena) is fighting for women and LGBTQI communities during the war in Ukraine https://t.co/ERyRl7l8fR pic.twitter.com/q4qJKZABaI — TIME (@TIME) March 2, 2023

Також до списку Жінки року за версією журналу Time увійшли акторки Кейт Бланшетт та Анджела Бассет, іранська журналістка Масіх Алінеджад, пакистанська кліматична активістка Аїшу Сіддік та інші.

Фото: Олена Шевченко