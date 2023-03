Українська ЛГБТ+ активістка Олена Шевченко стала Жінкою року за версією журналу Time

Українська ЛГБТ-активістка та захисниця прав жінок Олена Шевченко потрапила до списку Жінок року за версією журналу Time.

У 2017 році Олена стала співзасновницею київської організації Insight для підтримки жінок і ЛГБТ-спільнот.

Як пише видання, за останні п’ять років вона зазнавала нападів 7 разів.

Олена Шевченко та її колеги зосередили свої зусилля на зборі коштів, купуючи все – від аптечок до гормональних препаратів для трансгендерних людей. За її оцінками, у 2022 році вони зібрали понад $400 тис. від різних донорів та кампаній.

Олена Шевченко розповіла, що її мета – показати, що спільноти ЛГБТ+ дуже активні “на різних лініях фронту, не лише на військовому, але й в інших сферах”.

“You need to remind people that women are not people who just need to give birth to new soldiers and take care of our heroes.”

How Olena Shevchenko (@InsightOlena) is fighting for women and LGBTQI communities during the war in Ukraine https://t.co/ERyRl7l8fR pic.twitter.com/q4qJKZABaI

— TIME (@TIME) March 2, 2023