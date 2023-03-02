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Факти / Україна / Суспільство

Українська ЛГБТ+ активістка Олена Шевченко стала Жінкою року за версією журналу Time

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Олена Шевченко

Українська ЛГБТ-активістка та захисниця прав жінок Олена Шевченко потрапила до списку Жінок року за версією журналу Time.

У 2017 році Олена стала співзасновницею київської організації Insight для підтримки жінок і ЛГБТ-спільнот.

Як пише видання, за останні п’ять років вона зазнавала нападів 7 разів.

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Олена Шевченко та її колеги зосередили свої зусилля на зборі коштів, купуючи все –  від аптечок до гормональних препаратів для трансгендерних людей. За її оцінками, у 2022 році вони зібрали понад $400 тис. від різних донорів та кампаній.

Олена Шевченко розповіла, що її мета – показати, що спільноти ЛГБТ+ дуже активні “на різних лініях фронту, не лише на військовому, але й в інших сферах”.

– Потрібно нагадувати людям, що жінки – це не ті люди, які повинні лише народжувати нових солдатів і піклуватися про наших героїв, – зазначила вона.

Також до списку Жінки року за версією журналу Time увійшли акторки Кейт Бланшетт та Анджела Бассет, іранська журналістка Масіх Алінеджад, пакистанська кліматична активістка Аїшу Сіддік та інші.

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Фото: Олена Шевченко

Джерело: TIME
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