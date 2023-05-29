Швидкі, смертоносні та універсальні: чому F-16 не просто потужні, а й особливі

Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.

F-16 кардинально змінять ситуацію в небі, впевнені в командуванні Повітряних сил України. Нині ми програємо росіянам і в кількості, і в класі літаків, наші машини мають гірші радари й маневреність.

Та от американські зможуть прицільно бити по ворожій авіації з дистанції понад 180 км. Водночас рашистські Су-35 можуть робити пуски лише з 75 км.

Наймасовіші винищувачі розробляли ще в 70-х, але застарілою технікою їх точно не назвати. Літаки систематично модернізували, аби вони відповідали рівню винищувачів IV покоління, й тепер технологічно випереджають останні розробки росіян. Про це, зокрема, кажуть й ті, хто вже встиг повоювати на них.