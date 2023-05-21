Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Окупанти поширили фейк про “зникнення Залужного” на тлі напруги в Бахмуті – Маляр

Валерій Залужний
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти запустили фейк про начебто “зникнення” головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для деморалізації наших військових, зокрема у Бахмуті.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались, – наголосила вона.

Маляр пояснила, що подібні фейки – це типова інформаційна технологія РФ, спрямована на деморалізацію українських захисників. Зазвичай “інформаційні хвилі” агресора тривають від декількох годин до одного дня.

Фейкову інформацію легко перевірити, а ефект вона може мати “у разі влучного моменту поширення та масовості”.

Маляр зазначила, що рашисти недарма саме зараз поширили брехню про Залужного. Це пов’язано із ситуацією в Бахмуті.

– Наразі момент поширення зрозумілий – пік напруги в Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку їм полегшать ситуацію. Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про “взяття” Бахмута, – поінформувала заступниця міністра.

Як відомо, 20 травня засновник терористичного формування ПВК Вагнера Євген Пригожин оголосив, що його бойовики начебто повністю захопили Бахмут.

У Міністерстві оборони України цю заяву спростували. У відомстві уточнили, що в місті тривають важкі бої, і українські військові тримають оборону, попри складну ситуацію.

Дивітся також
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування
Окупанти поширили фейк про “зникнення Залужного” на тлі напруги в Бахмуті – Маляр

Війна в Україні, Валерій Залужний, Ганна Маляр, Міноборони України, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вагнер розбито: Череватий прокоментував заяви Пригожина про “вихід” із Бахмуту
Бахмут, Череватий
Вибухи у Дніпрі та обстріл Торецька: що відбувається на 452-й день війни
Окупанти поширили фейк про “зникнення Залужного” на тлі напруги в Бахмуті – Маляр
Допомагають РФ обходити санкції: в Єврокомісії анонсували обмеження проти 90 компаній
Урсула фон дер Ляєн
На Дніпропетровщині лунають вибухи: що відомо
Вибух
РФ вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – Ок Південь
Кораблі РФ
Відео
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
Окупанти поширили фейк про “зникнення Залужного” на тлі напруги в Бахмуті – Маляр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
Окупанти поширили фейк про “зникнення Залужного” на тлі напруги в Бахмуті – Маляр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
Окупанти поширили фейк про “зникнення Залужного” на тлі напруги в Бахмуті – Маляр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
Окупанти поширили фейк про “зникнення Залужного” на тлі напруги в Бахмуті – Маляр
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь