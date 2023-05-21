Окупанти поширили фейк про “зникнення Залужного” на тлі напруги в Бахмуті – Маляр

Російські окупанти запустили фейк про начебто “зникнення” головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для деморалізації наших військових, зокрема у Бахмуті.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались, – наголосила вона.

Маляр пояснила, що подібні фейки – це типова інформаційна технологія РФ, спрямована на деморалізацію українських захисників. Зазвичай “інформаційні хвилі” агресора тривають від декількох годин до одного дня.

Фейкову інформацію легко перевірити, а ефект вона може мати “у разі влучного моменту поширення та масовості”.

Маляр зазначила, що рашисти недарма саме зараз поширили брехню про Залужного. Це пов’язано із ситуацією в Бахмуті.

– Наразі момент поширення зрозумілий – пік напруги в Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку їм полегшать ситуацію. Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про “взяття” Бахмута, – поінформувала заступниця міністра.

Як відомо, 20 травня засновник терористичного формування ПВК Вагнера Євген Пригожин оголосив, що його бойовики начебто повністю захопили Бахмут.

У Міністерстві оборони України цю заяву спростували. У відомстві уточнили, що в місті тривають важкі бої, і українські військові тримають оборону, попри складну ситуацію.

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