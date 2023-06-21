Онлайн-сервіси Дії не працюватимуть вночі: причина та коли відновиться робота
Онлайн-сервіси Дії не працюватимуть близько двох годин цієї ночі – у період з 23:00 до 01:00. Одразу після цього мобільний додаток і сайт будуть готовими до роботи.
Причина – розширення на ще один дата-центр, щоб сервіси Дії працювали швидше та були більш захищеними.
– Щоб ви користувалися найякіснішими онлайн-послугами, ми розширюємося на ще один дата-центр. Так сервіси працюватимуть блискавично швидко і максимально захищено, – йдеться у повідомленні.
Розробники зазначають, що якщо вам потрібно отримати довідку про несудимість, витяг про місце проживання, сплатити податки або подати заяву про шлюб – варто зробити це зараз.
Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.Орест Дрималовський