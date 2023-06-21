Онлайн-сервіси Дії не працюватимуть вночі: причина та коли відновиться робота

Онлайн-сервіси Дії не працюватимуть близько двох годин цієї ночі – у період з 23:00 до 01:00. Одразу після цього мобільний додаток і сайт будуть готовими до роботи.

Причина – розширення на ще один дата-центр, щоб сервіси Дії працювали швидше та були більш захищеними.

– Щоб ви користувалися найякіснішими онлайн-послугами, ми розширюємося на ще один дата-центр. Так сервіси працюватимуть блискавично швидко і максимально захищено, – йдеться у повідомленні.

Розробники зазначають, що якщо вам потрібно отримати довідку про несудимість, витяг про місце проживання, сплатити податки або подати заяву про шлюб – варто зробити це зараз.

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