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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Федоров пояснив, чому Дія не бачить житла в заявках єВідновлення та що потрібно зробити

Федоров пояснив, чому Дія не бачить житла в заявках єВідновлення та що потрібно зробити
Фото: Мінцифри

Українці, які хочуть подати заявку на відновлення житла у Дії в межах програми єВідновлення, стикаються з тим, що не можуть цього зробити, бо застосунок не відображає їхніх будинків та квартир.

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що причина полягає у відсутності цієї інформації в реєстрі нерухомості.

— Додаток бере інформацію з реєстру нерухомості, і це говорить про те, що у цьому реєстрі немає цього житла, будинку чи квартири. Потрібно зареєструвати в нотаріуса та отримати документи. Дія звертається до різних реєстрів, і це свідчить про те, що там немає цієї інформації, – сказав Федоров в ефірі телемарафону Єдині новини ведучому Вадиму Карп’яку.

За словами Федорова, зареєструвати документи може будь-який нотаріус, але також їх можна подати онлайн. На порталі єВідновлення є інформація, як це правильно зробити.

Міністр пояснив, що кошти на відбудову надходитимуть із державного бюджету та від міжнародних партнерів. Тому дуже важливо побудувати прозорий шлях отримання цієї послуги.

— Щоб вся інформація була у реєстрах і можна було перевірити, щоб не було зловживань. Тому такі ситуації трапляються. Великого відсотка забудов в Україні немає у реєстрі, оскільки його створили тільки у 2013-14 роках. Потрібно пройти цей шлях, щоб отримати виплати, – додав він.

Як відомо, з 10 травня у застосунку Дія доступна нова послуга – єВідновлення, за допомогою якої можна отримати допомогу від держави на ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни.

Детальніше про програму єВідновлення, яке житло підлягає відновленню та про максимальну суму виплати ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

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гроші, гривні

Війна в Україні, Дія, житло, Михайло Федоров
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