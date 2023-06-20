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Суспільство
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Чому довелося підвищити тарифи на світло для українців: пояснення директора Yasno

електроенергія
Фото: Pixabay

Кабінет міністрів погодив підвищення тарифу на електроенергію для українців, оскільки попередній не відповідав ринковим цінам. А різницю доводилося покривати державним компаніям.

Відповідні роз’яснення оприлюднив на своїй Facebook-сторінці гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Для прикладу він опублікував інфографіку, на якій зображено структуру тарифу на електроенергію в Дніпропетровській області. Згідно з цими даними, постачальник витрачає 5,44 грн за кіловат, щоб забезпечити електроенергією побутових споживачів.

При цьому тариф, за яким населення купує електрику в постачальника, – набагато нижчий. До 1 червня він становив 1,44 або 1,68 грн за кіловат (залежно від обсягу споживання), а зараз – 2,64 грн за кіловат.

Різницю постачальникам (а це 25 компаній) покривають за рахунок доходів державних енергогенеруючих підприємств – Енергоатом та Укргідроенерго.

– Враховуючи обсяги споживання населення по всій країні, ці компанії щомісяця мають сплачувати колосальні суми на покриття різниці між ринковою ціною на електроенергію та регульованим тарифом, – наголосив Коваленко.

Він звернув увагу, що до підвищення тарифу держкомпаніям доводилося компенсувати приблизно 140 млрд грн на рік, або ж 3,76 грн з кіловата електрики.

Коваленко зазначив, що фінансова ситуація державних підприємств зараз не найкраща, оскільки через агресію РФ вони втратили обсяги генерації та зазнали руйнувань від ракетних атак.

– Всередині системи ріс борг: постачальники недотримували компенсацію, недоплачувало мережам і Укренерго, енергетична інфраструктура мала дефіцит коштів на відновлення. Зміна тарифу зменшить фінансове навантаження на державну генерацію, – розповів він.

Коваленко запевнив, що постачальники не отримають більше доходу від здорожчання електроенергії. Лише зменшиться розмір компенсації різниці в тарифі, яку сплачувала держава.

Гендиректор Yasno порадив українцям, у яких витрати на комунальні послуги перевищують 15% доходу, звернутися за субсидією чи пільгами.

Як відомо, з 1 червня в Україні зросли ціни на електроенергію для населення. Тепер діє єдиний тариф на електрику для побутових споживачів – 2,64 грн за кВт.

Після підвищення середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини орієнтовно зросте на суму до 250 грн.

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електроенергія, Комунальні тарифи, підвищення тарифів
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