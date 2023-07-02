У Хмельницькій області працівники ТЦК увірвалися в будинок і погрожували зламати ногу чоловіку

У Хмельницькій області працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) зайшли до будинку місцевого жителя, намагаючись вручити повістку чоловіку.

Відповідний відеозапис оприлюднено у соціальних мережах. Суперечка закінчилася гучними криками та погрозами з боку працівників ТЦК.

На оприлюдненому відео можна побачити, як воєнкоми зайшли у будинок жителя міста Деражня.

Працівники військкомату заявили, що нібито мають право заходити до приватних домівок без дозволу. Це обурило чоловіка, який почав знімати дії воєнкомів на відео та намагався вигнати їх з приватної оселі.

Суперечка продовжилася тим, що працівники ТЦК почали погрожувати чоловіку тим, що нібито зламають йому ногу.

– На телефон знімати не можна. Я – майор поліції. Я тобі покажу своє посвідчення. Я тобі зараз ногу зламаю, виходь на двір. Ти сам собі її зламаєш, і голову також, сперечаємось? Коли будеш тікати від нас. Ми не вривалися до тебе, я нормально зайшов у будинок, – стверджував працівник ТЦК на оприлюдненому записі.

У Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки поки ніяк не коментували інцидент.

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