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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Енергетика, забезпечення водою, стан укриттів і фронт: Зеленський про пріоритети України

Енергетика, забезпечення водою, стан укриттів і фронт: Зеленський про пріоритети України
Фото: Офіс президента

Пріоритет України – це зміцнення кожної області, всього північного кордону, підготовка й забезпечення Сил оборони та безпеки, відповідних підрозділів на Волині, потреби людей, енергетика, забезпечення водою, бюджетне забезпечення для людей і соціальної сфери, стан укриттів, робочі місця.

Держава максимально підтримує й буде підтримувати українців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 9 липня, перебуваючи у робочій поїздці до Луцьку.

Зеленський розповів, що у замку Любарта провів сьогодні тривалу нараду щодо ситуації в регіоні: безпека, ситуація на кордоні та прикордонних районах сусідньої Білорусі. Також обговорили передову та українські активні дії.

Президент України зазначив, що цього тижня є за що бути вдячними воїнам 3 окремої штурмової бригади, 24 окремої механізованої бригади, десантникам “вісімдесятки”.

Водночас на Таврійському напрямку потужно та влучно відзначилися десантники “сімдесятдевʼятки”, артилеристи 55 окремої бригади Запорізька Січ, 74 окремий розвідбат і 59 окрема мотопіхотна бригада.

– Особливо відзначу воїна бригади Запорізька Січ майора Володимира Гончарова. Дякую, Володимире! Матрос Сергій Комар, 35 окрема бригада морської піхоти. Дякую, Сергію! Солдат Олексій Лабенець, стрілець батальйону охорони 15 бригади транспортної авіації. Дякую, Олексію! Артилеристи Маґури, 47 окремої механізованої бригади, майор Антон Черевко та старший лейтенант Василь Абрамів. Дякую, хлопці! Дякую всім, хто воює й працює заради України, – наголосив глава держави.

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Енергетика, забезпечення водою, стан укриттів і фронт: Зеленський про пріоритети України

Війна в Україні, Волинська область, Володимир Зеленський, Луцьк, Новини Луцька, Офіс президента
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Шлях, якими добирались журналісти до передових позицій ЗСУ називають “дорогою життя”, бо навіть броньована машина не гарантує безпеки. Напередодні дві такі там і лишилися. Бійці зізнаються, тут переповнюють емоції.

Марія Малевська
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