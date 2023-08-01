Ми бачитимемо рух кожного військовозобов’язаного: Павлюк анонсував зміни у роботі ТЦК і СП

Основний напрямок роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) – це створення комісії на чолі з главою військової адміністрації для ухвалення рішення про зняття з обліку, заміна керівного складу ветеранами та глобальна цифровізація.

Про це заявив заступник міністра оборони України Олександр Павлюк у коментарі ведучій інформаційного телемарафону Яні Брензей. Зокрема, він розповів, як Україна працює над цифровізацією роботи ТЦК і СП.

– Можливо, це основне, щоб ми не зірвали процес мобілізації під час війни, а також мінімізувати корупційні ризики. Напрацювання є, вони доведені до керівництва держави. Першочергово, у нас стоїть проблематика цифровізації. Ми зараз закінчуємо опрацьовувати всі документи, які в нас є, ще декілька місяців, і ми сподіваємося закінчити, – зазначив Павлюк.

Водночас планують підписати спільні накази, щоб реєстр резервістів працював разом з державним. Павлюк запевняє, що тоді можна буде відстежити рух кожного військовозобов’язаного.

– Також пішла спільна робота серед міністерств. Ми підписуємо спільні накази з вісьмома міністерствами для того, щоб наш реєстр резервістів, який буде введений, працював з державним реєстром. Тоді ми будемо бачити кожного зобов’язаного, його рух, і буде тяжко зробити якісь кроки незаконні. І ми зможемо мінімізувати в цьому напрямку всі корупційні ризики, просто виводимо людський фактор з цього напрямку. Ми зараз звернулися до Офісу, щоб максимально залучити військові адміністрації та керівництво ОТГ до мобілізації. Вони за законом зобов’язані разом з ТЦК цими процесами займатися. Наприклад, давати відстрочку чи знімати людину з обліку повинна комісія під керівництвом, наприклад, глави військової адміністрації. Це тоді буде комплексне рішення, не однієї людини, тоді буде мінімальний ризик корупційних складових, – вважає він.

Заступник міністра оборони пояснив, що до кінця року близько 30% керівного складу територіальних центрів комплектування планують замінити ветеранами. За його словами, цим людям потрібно буде пройти відповідну підготовку та отримати необхідний досвід.

– Дуже важливе питання і людський виклик, чому в ТЦК люди, які не воювали, не мають досвіду. Тому над цим питанням ми попрацювали та надали пропозицію: до кінця року 30% керівного складу ТЦК повинно бути замінено людьми, які воювали, на жаль, мають каліцтва і не можуть продовжувати службу в бойових частинах. Але це не такий швидкий процес, тому що люди повинні бажати йти в ТЦК, а по-друге, пройти відповідну підготовку та набратися досвіду. По-третє, люди повинні бути дійсно гідними цих посад.

Така робота вже проводиться, наприклад, рота і охорона ТЦК від 50 до 70% вже замінені хлопцями, які воювали, мають певні поранення, не можуть воювати, і вони вже зайняли ці ніші. Далі ми прийшли до етапу заміни керівного складу – спробуємо. Головне – це не зірвати процес мобілізації, бо це основне, – запевняє Павлюк.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.