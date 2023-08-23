Для отримання статусу УБД тепер потрібна лише одна довідка: рішення Кабміну

Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання статусу учасника бойових дій (УБД). Таке рішення ухвалили на засіданні 22 серпня.

Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, оновлена процедура передбачає зменшення кількості необхідних документів.

Тепер при зверненні до комісій із визначення статусу УБД буде достатньо надати лише одну довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави під час розв’язаної РФ війни.

– Ця довідка повинна містити інформацію про документи, які підтверджують участь особи у відповідних заходах, і саме вона стане основою для присвоєння статусу учасника бойових дій, – наголосив Резніков.

Міністр додав, що спрощення процедури допоможе звільнитися від зайвої бюрократії, а також прискорити процес присвоєння статусу УБД.

Зміни суттєво пришвидшать доступ до пільг та гарантій захисникам і захисницям України, що передбачені законодавством.

Відповідні зміни внесено до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій.

За даними Міноборони України, за 9,5 років війни в нашій державі вже є близько 1 млн учасників бойових дій.

З осені в громадах чотирьох областей України з’являться 400 помічників ветеранів.

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