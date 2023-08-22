Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У чотирьох областях з’являться помічники ветеранів: Лапутіна розповіла, чим вони займатимуться

ветерани

З осені в громадах чотирьох областей з’являться 400 помічників ветеранів.

Про це на Форумі ветеранів у Києві розповіла міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Після перемоги в Україні понад 4 млн людей будуть дотичні до ветеранської політики. Зараз військові, які повертаються з війни, проходять такий шлях: демобілізація у зв’язку із пораненням, лікування і військово-лікарська комісія (ВЛК), внесення відомостей до електронного реєстру ветеранів та повернення додому.

За статистикою, 72 % військових після повернення мають тривогу щодо життя, 75 % військових стикнулися із проблемами щодо ВЛК. По всій Україні ветеранам надають психологічну допомогу. Вже створено шість Центрів ветеранського розвитку, до кінця року відкриють ще шість. Ці центри займатимуться перекваліфікацією військових для того, щоб вони отримали нову професію.

Читайте також
Безоплатне лікування та знижки на комуналку: які пільги передбачені для УБД 2023
військові ЗСУ

Що стосується помічників ветеранів – вони допомагатимуть військовим налагоджувати цивільне життя.

– Помічники ветеранів зараз проходять навчання і з осені з’являться в громадах чотирьох областей, – сказала Лапутіна.

Основні сервісні функції помічника: зустріти ветерана, допомагати в отриманні правової допомоги, супроводжувати в органах влади тощо.

Під час формування інституту помічника ветеранів діятиме принцип “рівний із рівним”: до допомоги ветеранам залучатимуть насамперед захисників і захисниць, а також членів їхніх родин.

Читайте також
Виплати до Дня Незалежності 2023: хто отримає та розмір
У чотирьох областях з’являться помічники ветеранів: Лапутіна розповіла, чим вони займатимуться

Фото: Мінветеранів

Війна в Україні, ветерани, Юлія Лапутіна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ситуація на фронті та підготовка ППО до зими: Зеленський зустрівся з прем’єром Хорватії
У чотирьох областях з’являться помічники ветеранів: Лапутіна розповіла, чим вони займатимуться
Іншого варіанту немає, Україна звільнятиме Крим військовим шляхом – Данілов
У чотирьох областях з’являться помічники ветеранів: Лапутіна розповіла, чим вони займатимуться
Південний плацдарм окупантів обвалиться: Черник назвав умову просування ЗСУ
Війна в Україні
Шмигаль назвав п’ять ключових елементів нової ветеранської політики
Денис Шмигаль
Теракт в Оленівці: фахівці встановили тип зброї, якою окупанти вчинили вибух у колонії
Оленівка
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (22.08.2023)
У чотирьох областях з’являться помічники ветеранів: Лапутіна розповіла, чим вони займатимуться
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (21.08.2023)
У чотирьох областях з’являться помічники ветеранів: Лапутіна розповіла, чим вони займатимуться
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (21.08.2023)
У чотирьох областях з’являться помічники ветеранів: Лапутіна розповіла, чим вони займатимуться
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (21.08.2023)
У чотирьох областях з’являться помічники ветеранів: Лапутіна розповіла, чим вони займатимуться
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь