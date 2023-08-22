У чотирьох областях з’являться помічники ветеранів: Лапутіна розповіла, чим вони займатимуться

З осені в громадах чотирьох областей з’являться 400 помічників ветеранів.

Про це на Форумі ветеранів у Києві розповіла міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Після перемоги в Україні понад 4 млн людей будуть дотичні до ветеранської політики. Зараз військові, які повертаються з війни, проходять такий шлях: демобілізація у зв’язку із пораненням, лікування і військово-лікарська комісія (ВЛК), внесення відомостей до електронного реєстру ветеранів та повернення додому.

За статистикою, 72 % військових після повернення мають тривогу щодо життя, 75 % військових стикнулися із проблемами щодо ВЛК. По всій Україні ветеранам надають психологічну допомогу. Вже створено шість Центрів ветеранського розвитку, до кінця року відкриють ще шість. Ці центри займатимуться перекваліфікацією військових для того, щоб вони отримали нову професію.

Що стосується помічників ветеранів – вони допомагатимуть військовим налагоджувати цивільне життя.

– Помічники ветеранів зараз проходять навчання і з осені з’являться в громадах чотирьох областей, – сказала Лапутіна.

Основні сервісні функції помічника: зустріти ветерана, допомагати в отриманні правової допомоги, супроводжувати в органах влади тощо.

Під час формування інституту помічника ветеранів діятиме принцип “рівний із рівним”: до допомоги ветеранам залучатимуть насамперед захисників і захисниць, а також членів їхніх родин.

Фото: Мінветеранів

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