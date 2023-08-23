Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Попал в течение и тонул: в Кривом Роге мать бросилась спасать сына и погибла
Каким будет обучение с 1 сентября 2023 года в областях Украины
В Харьковской области пьяный мужчина бросил сестре за ворот боевую гранату
Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

Для получения статуса УБД теперь нужна только одна справка: решение Кабмина

шеврон ЗСУ
Фото: Depositphotos

Кабинет министров Украины упростил процедуру получения статуса участника боевых действий (УБД). Такое решение было принято на заседании 22 августа.

Как сообщил министр обороны Алексей Резников, обновленная процедура предусматривает уменьшение количества необходимых документов.

Теперь при обращении к комиссиям для определения статуса УБД будет достаточно предоставить только одну справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства во время развязанной РФ войны.

– Эта справка должна содержать информацию о документах, подтверждающих участие лица в соответствующих мероприятиях, и именно она станет основой для присвоения статуса участника боевых действий, – подчеркнул Резников.

Министр добавил, что упрощение процедуры поможет освободиться от излишней бюрократии, а также ускорить процесс присвоения статуса УБД.

Изменения существенно ускорят доступ к льготам и гарантиям для защитников и защитниц Украины, которые предусмотрены законодательством.

Соответствующие изменения внесены в Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий.

По данным Минобороны Украины, за 9,5 лет войны в нашем государстве уже есть около 1 млн участников боевых действий.

С осени в общинах четырех областей Украины появятся 400 помощников ветеранов.

Читайте также
Шмыгаль назвал пять ключевых элементов новой ветеранской политики
Денис Шмигаль

Источник: Кабмин, Минобороны
Война в Украине, ВСУ, Кабінет міністрів, Міноборони України, Алексей Резников
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ запустила ударные дроны в направлении Одесской области: работает ПВО
Атака дронів
Есть двухпартийная поддержка: в Белом доме уверены, что Конгресс одобрит финансирование для Украины
Для получения статуса УБД теперь нужна только одна справка: решение Кабмина
Взрывы в Севастополе и Горловке: 546 день войны
Війна в Україні - 546 день
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Затряслись окна: эксперты МАГАТЭ слышали взрывы и стрельбу вблизи ЗАЭС
Запорізька АЕС
Игры
Видео
Из одного ада в другой: героическая история женщины из Азовстали, пережившей российский плен

86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.

Кристина Гавриш
Успевает уничтожать вражескую технику и получать образование: история самого молодого бойца аэроразведки
Для получения статуса УБД теперь нужна только одна справка: решение Кабмина
Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду
Для получения статуса УБД теперь нужна только одна справка: решение Кабмина
Впервые увидела сына в укрытии: истории детей, рожденных под взрывы
Для получения статуса УБД теперь нужна только одна справка: решение Кабмина
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (22.08.2023)
Для получения статуса УБД теперь нужна только одна справка: решение Кабмина
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь