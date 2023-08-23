Для получения статуса УБД теперь нужна только одна справка: решение Кабмина

Кабинет министров Украины упростил процедуру получения статуса участника боевых действий (УБД). Такое решение было принято на заседании 22 августа.

Как сообщил министр обороны Алексей Резников, обновленная процедура предусматривает уменьшение количества необходимых документов.

Теперь при обращении к комиссиям для определения статуса УБД будет достаточно предоставить только одну справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства во время развязанной РФ войны.

– Эта справка должна содержать информацию о документах, подтверждающих участие лица в соответствующих мероприятиях, и именно она станет основой для присвоения статуса участника боевых действий, – подчеркнул Резников.

Министр добавил, что упрощение процедуры поможет освободиться от излишней бюрократии, а также ускорить процесс присвоения статуса УБД.

Изменения существенно ускорят доступ к льготам и гарантиям для защитников и защитниц Украины, которые предусмотрены законодательством.

Соответствующие изменения внесены в Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий.

По данным Минобороны Украины, за 9,5 лет войны в нашем государстве уже есть около 1 млн участников боевых действий.

С осени в общинах четырех областей Украины появятся 400 помощников ветеранов.

Источник : Кабмин, Минобороны

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