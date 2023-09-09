Над Донецьком зранку запустили гігантський прапор України
Сьогодні від самого ранку над окупованим Донецьком на червоно-чорних повітряних кулях літає гігантський прапор України.
Про це в ефірі Єдиних новин заявив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
За його словами, сьогодні Авдіївка відзначає День міста, тому військові вирішили відсвяткувати, запустивши державний прапор у небо.
— Сьогодні 245 річниця з дня заснування Авдіївки. Прапор полетів на Донецьк. Чуємо (радіо-) перехоплення, що вони там трохи бісяться через це. Намагалися його збити. Але вже над Київським районом міста Донецька державний прапор майорить, — розповів Віталій Барабаш.
Місцеві жителі зафільмували проліт прапора над Калінінським районом міста. На відео навіть чути звуки стрілянини. Напевно, стріляли по кульках.
Повідомляється, що прапор упав у Ленінському районі Донецька, зачепившись за дерева.
4 вересня місцеві пабліки повідомляли про вибухи у центрі окупованого Донецька, після яких почалася пожежа. На фото та відео очевидців видно стовп чорного диму.
Фото: скриншот із відео Віталія Барабаша
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