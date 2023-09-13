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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Президентка Єврокомісії: Ми запропонуємо продовжити захист українців у ЄС

прийом біженців
Фото: Depositphotos

Єврокомісія запропонує продовжити захист українців, які рятуються в Євросоюзі від війни, заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн під час щорічного звернення до Європарламенту, яке транслювалося в ефірі телемарафону Єдині новини.

За її словами, від початку великої війни 4 млн біженців з України знайшли прихисток у ЄС, і ця підтримка триватиме, скільки буде потрібно.

– Ми забезпечили їм доступ до житла, медичного обслуговування, ринку праці та багато іншого. Це була відповідь Європи на виклик історії. Тому я з гордістю повідомляю, що Єврокомісія запропонує продовжити наш тимчасовий захист для українців у ЄС, – наголосила вона.

Зараз дивляться

Механізм тимчасового захисту українських біженців активували в березні 2022 року відразу після повномасштабного вторгнення РФ. Спочатку українцям надали прихисток на рік, а потім подовжили ще на рік – до березня 2024 року.

Загалом цей механізм розрахований на три роки.

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Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту на території ЄС в липні збільшилася майже на 50 тис. Цей статус станом на 31 липня мали 4 млн 114,3 тис. громадян країни, які виїхали після вторгнення Росії.

Єврокомісія, Європарламент, Біженці, Війна в Україні, Україна-ЄС, Урсула фон дер Ляєн
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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