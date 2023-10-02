Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Пенсії у жовтні 2023-го: хто отримає вікову надбавку
Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як оформити дитину війни: покрокова інструкція

Документи
Фото: Unsplash

Жахів війни зазнали чимало дітей. Особливо ті, які після 24 лютого 2022 року втратили дім, рідних, друзів, щасливе життя. Їхній соціальний захист зараз забезпечує держава, надаючи спеціальний статус і відповідну допомогу. Як оформити дитину війни – читайте в матеріалі.

Як оформити дитину війни та що надає цей статус: пояснює експерт

Юристка Наталя Куликова стверджує, що на сьогодні цей статус не дає жодних привілеїв дитині чи додаткової допомоги. Єдине – це безоплатне харчування в закладах освіти. Хоча і тут є свої нюанси.

Хто може отримати статус дитина війни 2023

Неповнолітні, які постраждали внаслідок бойових дій, мають право на соціальний захист. Це регулюється постановою КМУ № 268.

Зараз дивляться

Право на статус можуть отримати діти, які на час збройної агресії Російської Федерації не досягли 18 років, тобто повноліття, а також у результаті цього зазнали поранення, контузії або каліцтва.

Також статус можуть отримати й ті діти, які страждали від психологічного, фізичного або сексуального насильства, викрадені або незаконно вивезені за межі України, незаконно утримувалися, зокрема в полоні.

Які документи знадобляться для оформлення статусу 

  • свідоцтво про народження;
  • паспорт заявника, якщо заяву подає родич дитини;
  • документ, який підтверджує спорідненість з постраждалою дитиною;
  • довідка про взяття дитини на облік як ВПО;
  • паспорт-книжечка чи ID-карта (за наявності в дитини);
  • закордонний паспорт (якщо є).
  • витяг з реєстру територіальної громади (за наявності);
  • виписки з медичного лікування чи після огляду дитини;
  • копії заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження, висновку експерта за результатами судової експертизи.

Як оформити статус дитина війни в Україні 2023

  1. Насамперед вам потрібно звернутися за місцем реєстрації чи фактичного проживання в органи опіки та піклування.
  2. Туди вам потрібно віднести папку документів.
  3. Після цього рішення про присвоєння статусу дитина війни будуть ухвалювати протягом місяця з дати реєстрації заяви. Її та надані документи розглядає комісія з питань захисту прав дитини.
Читайте також
В Україні з серпня змінено періоди виплат ВПО: коли надійдуть гроші
Як оформити дитину війни: покрокова інструкція

Війна в Україні, Документи, Поради
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Хто може отримати статус дитина війни 2023: перелік категорій
дитина плаче
Що таке довідка ОК-5: для чого потрібна та як отримати
Робота, навчання, комп
Окопна війна: експерт розповів про плюси та мінуси такого формату бойових дій
Війна в Україні
Отримано дуже цінну інформацію: Юсов розкрив деталі спецоперації Бариня
Як оформити дитину війни: покрокова інструкція
Пільги на комунальні послуги для УБД 2023: як отримати та що знадобиться
Як оформити дитину війни: покрокова інструкція

Завантаження

Ігри
Відео
Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

Тетяна Наконечна
Окупант розревівся на камеру | ДПСУ нагадали білорусам, хто ворог | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
Як оформити дитину війни: покрокова інструкція
Окупанти ледь не вбили багатодітну сім’ю | Обстріл Сумщини | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
Як оформити дитину війни: покрокова інструкція
Нашестя дронів в РФ | Почаївська лавра тоне у провадженнях | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
Як оформити дитину війни: покрокова інструкція
Святкова бавовна в Криму | У Словаччині переміг “Русский мир”? | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
Як оформити дитину війни: покрокова інструкція
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь