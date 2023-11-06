Скільки військових у бригаді ЗСУ: відповідає експерт

Через повномасштабну війну українці все частіше вивчають та цікавляться зброєю та військовою термінологією. Важливо також орієнтуватися в тому, скільки осіб входить у роту, батальйон, бригаду тощо. Скільки осіб у бригаді ЗСУ – дізнаєтесь у матеріалі.

Що таке бригада в ЗСУ

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що спершу потрібно знати, які є військові з’єднання та у що вони об’єднуються. Наприклад, відділення об’єднуються у взвод, взводи об’єднуються в роти, а ті – в батальйони. Своєю чергою батальйони об’єднуються в бригаду.

Бригадою називають тактичне військове з’єднання в усіх видах збройних сил і родах військ.

Наприклад, якщо говорити про сухопутні війська, то вони складаються з кількох батальйонів і підрозділів військ спеціального призначення. Тоді бригада є збільшеним або посиленим полком. Понад дві бригади становлять дивізію. Командує бригадою найчастіше бригадний генерал (або ще генерал-майор).

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Скільки людей у бригаді: чисельність

Для цього потрібно знати, що відрізняють бригади мотострілецькі, моторизовані, мотопіхотні, танкові, повітряно-десантні, аеромобільні, артилерійські, інженерні, зв’язку тощо.

Середня чисельність бригади – від 1 000 до 8 000 осіб.

Військово-морський флот (бригада) об’єднує в собі тактичне з’єднання кораблів одного класу. Бригада буває окремою або входить до складу дивізії, корпусу, армії.

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