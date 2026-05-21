Міністерство оборони України визначило три головні напрями роботи на найближчі місяці — реформування системи рекрутингу та проходження служби, переведення оборонних закупівель на тендерні процедури та забезпечення бригад гарантованим мінімумом дронів.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі з журналістами.

Напрямки роботи Міноборони

За словами Михайла Федорова, одним із ключових пріоритетів стане комплексне оновлення умов служби у Силах оборони. Йдеться про запровадження нової системи контрактів із чітко визначеними термінами служби та механізмами ротацій, а також про перегляд підходів до комплектування підрозділів.

Зараз дивляться

Окрему увагу планують приділити справедливій моделі грошового забезпечення військових та зменшенню кількості випадків самовільного залишення частин.

Другим напрямом у Міноборони назвали реформу оборонних закупівель та антикорупційні зміни.

Федоров заявив, що вже цього літа відомство має перейти до тендерних процедур у сфері закупівель для армії. За його словами, перша масштабна конкурентна закупівля артилерійських пострілів калібру 155 мм уже дозволила заощадити понад 16% коштів.

Наступним етапом стане переведення закупівель безпілотників на систему тендерів. У міністерстві наголошують, що прагнуть створити прозорий та швидкий механізм закупівель із мінімізацією корупційних ризиків. Паралельно планують впровадити зміни у сфері дослідно-конструкторських робіт та державного контролю якості.

Третім ключовим завданням у Міноборони назвали створення гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами. За словами міністра, кожен підрозділ має чітко розуміти, який обсяг безпілотників отримає для планування бойових завдань та операцій у наступному місяці.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.