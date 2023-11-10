З 24 лютого 2022 року по всій Україні влада запровадила воєнний стан. Разом із ним – і комендантську годину, яка змінювалася залежно від ситуації та воєнних дій у кожному регіоні. Комендантська година на Новий рік 2024: що відомо про обмеження цьогоріч – читайте в матеріалі.

Комендантська година на Новий рік в Україні

У КМДА на запит редакції Фактів ICTV відповіли, що минулого року, в період різдвяно-новорічних свят, комендантська година діяла з 22:00. Водночас саме в новорічну ніч, із 31 грудня на 1 січня, комендантська година почалася на годину пізніше – о 23:00.

Комендантська година на Новий рік 2024

Згідно із відповіддю КМДА, рішення щодо тривалості комендантської години у новорічну ніч цього року прийматиме військове командування.

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Спершу потрібно врахувати поточну та прогнозовану безпекову ситуацію безпосередньо перед 31 грудня.

Тобто поки що, за даними відомства, немає точної інформації про те, коли почнеться та скільки триватиме комендантська година в столиці та інших регіонах України.

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