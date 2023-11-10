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Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Комендантский час на Новый год 2024: что известно об ограничениях

Комендантский час на Новый год 2024: что известно об ограничениях
Фото: Unsplash

С 24 февраля 2022 года по всей Украине власти внедрили военное положение. Вместе с ним – комендантский час, который менялся в зависимости от ситуации и военных действий в каждом регионе. Комендантский час в Новый год 2024: что известно об ограничениях в этом году – читайте в материале.

Комендантский час на Новый год в Украине

В КГГА на запрос редакции Фактов ICTV ответили, что в прошлом году, в период рождественско-новогодних праздников, комендантский час действовал с 22:00. В то же время именно в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, комендантский час начался на час позже – в 23:00.

Комендантский час на Новый год 2024

Согласно ответу КГГА, решение о длительности комендантского часа в новогоднюю ночь в этом году будет принято военным командованием.

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Сначала нужно учесть текущую и прогнозируемую ситуацию безопасности непосредственно перед 31 декабря.

То есть пока, по данным ведомства, нет точной информации о том, когда начнется и сколько продлится комендантский час в столице и других регионах Украины.

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війна, Война в Украине, Київ, Новый год
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