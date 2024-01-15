Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Літак А-50: ціна, характеристики та їхня кількість у РФ
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
ЗСУ збили два військові літаки РФ А-50 та Іл-22 над Азовським морем: що відомо
Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки
Пожежу в київському ТРЦ спричинив 7-річний хлопчик – поліція
Суспільство Пояснюємо
Пояснюємо
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Весняні канікули у школах України: дата та скільки триватимуть

школа діти за партами
Фото: Unsplash

Вже другий рік поспіль учні йдуть до школи в умовах повномасштабної агресії Росії. Зокрема, як завжди графік канікул залежить від старту та закінчення нового навчального року.

Цього разу він традиційно розпочався 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024-го. А це фактично на місяць довше, ніж зазвичай.

Коли весняні канікули в Україні 2024 – дата

Весняні канікули в Україні зазвичай припадають на кінець березня. Так, у 2024 році вони триватимуть 7 днів. Відпочивати школярі почнуть 25 березня, а на заняття знову вийдуть 31 березня 2024 року.

Зараз дивляться

До речі, раніше Факти ICTV писали, коли шкільні канікули в новому навчальному році 2023-2024.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні, Канікули, Освіта в Україні, шкільна освіта, Школа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Внаслідок атаки дронів на Одесу є постраждалі, спалахнули пожежі – ОВА
Весняні канікули у школах України: дата та скільки триватимуть
Storm Shadow: що відомо про невидимі для російської ППО ракети, які можуть розбити Кримський міст
Storm Shadow (SCALP-EG)
Франція передасть 40 ракет SCALP і підпише безпекову угоду з Україною – Макрон
Весняні канікули у школах України: дата та скільки триватимуть
РФ атакувала Харків ракетами С-300: є постраждалі, пошкоджено лікарню і триповерхову будівлю
Весняні канікули у школах України: дата та скільки триватимуть
Вісім ракет Калібр, готових до застосування: Гуменюк попередила про загрозу з Чорного моря
Запуск ракет типу Калібр із моря

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь